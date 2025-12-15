廖偉翔質疑高風險炸藥RDX運送安全 提比照美國事前跨部會通報 3

近日裝修商得標國防部RDX炸藥標案一事，引發各界討論。立委廖偉翔今（15）日質詢指出，RDX為高毒性、高爆炸風險物質，國際間皆高度管制，但國防部在招標資格上，僅要求投標廠商具備「國際貿易業」登記，幾乎零專業門檻，完全未將危險品運輸實績或合格防爆倉儲能力列為必要資格，制度存有高度疑慮。

廖偉翔指出，得標的福麥公司並不具備危險品運輸或處理的專業資格，與國防部宣稱的安全控管明顯不符。他擔憂，國防部做法形同將關鍵風險完全由政府承擔，得標廠商幾乎不需負擔任何責任。

廖偉翔質疑，若僅依賴車人員即可通過風險門檻，未來是否任何物流業者，甚至一般配送平台都可承攬高額炸藥運輸標案？不只嚴重違背風險控管與責任歸屬原則，也造成社會安全不必要的風險。

廖偉翔也呼籲環境部應正視RDX的環境風險，RDX不僅是爆炸物，也是高風險化學品，美國過去已有軍事彈藥場污染土壤與地下水的案例，但我國尚未將其列入管制名單，僅在事故發生後才啟動通報。他認為，環境部應比照美國，建立事前掌握、跨部會通報、環境監測及保險擔保機制，避免人民在國防議題上未蒙其利，卻先受其害。

對此，國防部代表回應，運輸過程皆依道路安全規範辦理。交通部則指出，依《國際海運危險貨物章程》（IMDG Code），岸上處理人員必須受過危險品專業訓練，實際接觸與運輸人員也需具備相關證照，未來將自行派遣專業人員處理相關作業。

