廖偉翔辦親子活動 充氣城堡突洩氣1孩輕傷

▲立委廖偉翔昨晚辦親子活動，充氣城堡突然斷電洩氣，眾人在黑暗中忙著拉高塑膠城堡搶救孩子。（圖／翻攝網友ni3222222Threads，2025.11.16）

[NOWnews今日新聞] 由台中市低碳發展協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦的「翔童樂馬戲團」大型親子活動，昨晚在安和公園舉辦第2場時，充氣城堡突然瞬間洩氣，當時有多名孩童在裡面，現場哭嚎聲四起！家長批評廖偉翔未安排工作人員管制孩子流量，現場「感覺像在演絕命終結站」。廠商表示係電線遭外力扯斷；廖偉翔深夜在臉書報平安，表示有一名孩子右腳輕微擦傷，未來將加強現場人力、巡視動線做好保護。

▲立委廖偉翔昨晚辦親子活動，充氣城堡突然斷電洩氣，眾人忙著搶救孩子。（圖／翻攝ni3222222Threads，2025.11.16）

這場「翔童樂馬戲團第二彈」昨晚在台中市西屯區安和公園舉辦，廖偉翔還上台和馬戲表演同樂，但晚間8點左右，2層樓高的充氣城堡突然「消風」，由於當時有不少孩童在裡面玩，在場民眾見狀趕緊協助救援。

一名家長在社群網站分享現場畫面，數十名大人用力撐起塑膠城堡，急問「還有沒有人被壓在下面？」夾雜著孩子的哭嚎聲，她表示「想到把我兒子抱走後3秒就倒掉，感覺像在演絕命終結站」。還有家長上廖偉翔臉書罵「到底在幹嘛？氣墊滑梯整個大傾斜像飛走一樣，我們家孩子跟鄰居家孩子還在玩，結果兩個人撞在一起，用逃難的方式跑出來！」

目擊者說「聽到還有小女孩在裡面，很怕她因為氣球塌下來而窒息，一直幫忙撐著氣球不肯放棄」。還有人批評「每個孩子都搶破頭想玩溜滑梯，辦活動一堆黨派人員在入口加賴、fb追蹤、發小禮物，卻沒半個工作人員來充氣溜滑梯區管制流量關注孩子安全，難道要等發生意外才派人員控管嗎？」

▲廠商表示係電線被外力扯斷、插頭直接斷裂。（圖／翻攝ni3222222Threads，2025.11.16）

廖偉翔今（16）日凌晨在臉書表示，活動現場的充氣城堡因為電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。所幸第一時間大家都平安，目前確認有一位孩子右腳輕微擦傷，服務處同仁已陪同到醫院檢查，並無大礙；另一位受到驚嚇的小朋友，同仁也協助關心、心理輔導。除了持續關心家長與孩子的狀況，他已經要求廠商和活動團隊，未來在活動的細節上要更加小心注意。

