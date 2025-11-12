廖元宏攜手鋼琴家陳介涵 挑戰拉赫瑪尼諾夫樂作

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）旅歐新銳指揮廖元宏攜手鋼琴家陳介涵，將與台北愛樂青年管弦樂團合作拉赫瑪尼諾夫「第四號鋼琴協奏曲」；陳介涵表示，從樂曲可以聽見爵士樂的節奏與和聲，感受文化交融。

台北愛樂青年管弦樂團今天發布新聞資料表示，「一個俄國人在美國」音樂會的曲目，除拉赫瑪尼諾夫樂作外，還包括白遼士「羅馬狂歡節」序曲及伯恩斯坦「西城故事交響舞曲」，展開一場橫跨美俄兩大音樂文化的對話。

廖元宏曾獲西班牙利里亞國際指揮大賽首獎，入選第59屆法國貝桑松國際指揮大賽決賽前8強。廖元宏表示，音樂會標題讓在外求學與生活的他很有共鳴，「第四號鋼琴協奏曲」展現拉赫瑪尼諾夫晚期語言的深度與革新精神，是二十世紀鋼琴協奏曲曲目中獨具魅力的一頁。

陳介涵畢業自美國茱莉亞音樂院與俄羅斯柴科夫斯基音樂院，陳介涵說，「第四號鋼琴協奏曲」可以聽見拉赫瑪尼諾夫在傳統俄羅斯風格中，悄然滲入美國新興音樂語言如爵士的節奏感等，「彷彿是他對身處異地的情感反應與文化交融的表現。」

台北愛樂青年管弦樂團「一個俄國人在美國」音樂會將於18日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：吳素柔）1141112