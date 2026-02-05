廖先翔助陣 蕭敬嚴新春文宣破圈吸引年輕中間選民

（記者陳志仁／新北報導）隨著農曆新年將至，新北市街頭年節氣氛日益濃厚，各議員參選人紛紛推出春聯、紅包袋等文宣搶攻選民目光；宣布參選汐止、金山、萬里區議員的國民黨前發言人蕭敬嚴，推出的新春文宣因設計感十足、實用性高，在社群與地方間引發討論，成功吸引年輕族群與中間選民關注。

圖／蕭敬嚴近期走訪汐止各大尾牙與地方活動，與在地立委廖先翔一同向民眾拜年互動。（蕭敬嚴辦公室提供）

蕭敬嚴近期走訪汐止各大尾牙與地方活動，與在地立委廖先翔一同向民眾拜年互動；他坦言，過去政治人物的春聯設計過於制式，對住在新式大樓、重視居家美感的年輕世代而言，未必願意張貼在家門口，因此他希望從「使用者角度」出發，讓文宣真正走進生活。

圖／這款新春小物採雙面的設計，一面為Q版斗方，另一面則是115年行事曆卡。（蕭敬嚴辦公室提供）

這款新春小物採雙面的設計，一面為Q版斗方，另一面則是115年行事曆卡；蕭敬嚴指出，考量現代家庭與辦公室空間有限，傳統長條春聯顯得突兀，斗方尺寸更符合實際需求，也兼具近年流行的文創質感，能自然融入居家與辦公環境。

斗方上最吸睛的「好馬吉」字樣，更被不少民眾點名是亮點；蕭敬嚴巧妙運用諧音，將「好事發生」、「吉祥如意」等祝福轉化為「好麻吉」概念，象徵希望成為選民身邊可信賴的朋友，搭配經過上膜處理、在光線下閃耀的字樣與活潑Q版人像，淡化傳統選戰的嚴肅對立，增添親切感。

背面的115年度行事曆則強調實用性，清楚標示行政機關放假日、節慶與節氣，不少民眾認為「放在桌上或冰箱很方便」，不再是拿到就丟的競選品；地方廣告業者也分析，這類「解決生活需求」的文宣策略，有助於降低政治距離，成功觸及中間選民。

蕭敬嚴表示，目前已親自在汐止、金山、萬里市場與街頭發送文宣，並笑稱「如果兩面都想用，拿兩張也沒關係」，展現輕鬆、不做作的選戰風格；不僅展現了參選人的創意，也為新北地方選舉注入了一股少見的文藝新風潮。

