廖先翔空缺 藍3新人爭出線

國民黨前新北市議員廖先翔當選立委後，空出1席，瞬間成為兵家必爭之地，藍、綠、白3方布局，角力提前引爆。（本報資料照片）

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）選戰提前白熱化。國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷18日宣布參選後，隨即在地方遭人放話「空降參選」，他24日大動作在社群貼出汐農幼稚園、金龍國小畢業紀念冊自證清白。該選區原為藍綠均勢選區，國民黨前議員廖先翔當選立委後，空出1席，瞬間成為兵家必爭之地，藍、綠、白3方布局，角力提前引爆。

何元楷昨在臉書發文指出，他從小在汐止長大、每日往返台北求學，與地方情感深厚，卻在跑行程時聽聞有人散布「不住汐止」、「空降參選」等說法。他反擊此為「自相矛盾的惡意指控」，並以畢業紀念冊、鄰里相認為證，直言若鄰居都能認出他從小長大，「難不成造謠的人要說連鄰長都在說假話？」他更感慨，選戰才開始就有人「做小動作、放分裂言論」，顯示競爭激烈。

該席議員原由廖先翔擔任，但廖轉戰立委後，藍營瞬間出現3位新人爭1席的局面。除何元楷外，新北市府民政局機要祕書張珀源、汐止區黨部主委、橋東里長陶威中都傳出將參選。張珀源是「侯家軍」代表，曾歷經前總統馬英九、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜等選戰，加上年輕有活力，實力不容忽視；陶威中身兼里長與黨部主委，在地經營深厚，藍營誰能出線，仍待中央黨部後續初選規則定奪。

民進黨部分，由現任議員張錦豪、周雅玲服務多年，均握有基本盤，張錦豪長期關注交通、建設等議題，勤走基層、服務密度高，在地方備受肯定。然而今年因民眾黨介入，使原本藍綠對決的戰局生變。

民眾黨主席黃國昌的汐止服務處在10月成立，傳出服務處主任陳語倢將出馬挑戰。陳語倢在該選區耕耘1年多，吸引不少在地青年與中間選民，被視為藍白合在該區的最大變數。