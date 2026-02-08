廖先翔、蕭敬嚴合體汐止市場拜年 高喊「黃金拍檔」接棒拚地方

國民黨立委廖先翔與新北市議員參選人蕭敬嚴8日合體現身汐止中正路市場拜年。（蕭敬嚴提供）

國民黨立委廖先翔與新北市汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴今（8）日合體現身汐止中正路市場拜早年，發送「好馬吉」春聯與行事曆卡，展現中央、地方接力服務的選戰態勢，現場吸引不少民眾駐足互動。

蕭敬嚴表示，2人情誼可追溯至民國111年地方選舉，當時各自在艱困選區打拚，彼此扶持；113年立委選戰期間，他更擔任廖先翔競選總幹事，從策略規劃到基層掃街一路並肩作戰，累積深厚默契。此次合體選在市場發送春聯，象徵「服務零距離、兄弟做伙拚」，也宣示延續地方服務的決心。

蕭敬嚴指出，廖先翔在國會為地方爭取資源，地方端也需要熟悉政策、具實務經驗的人接棒，讓中央與地方形成加乘效果。他強調，將結合過去在國民黨中央擔任發言人及青年部主任的歷練，回到家鄉深耕基層，為東北角地區帶來實質改變。

廖先翔則公開力挺蕭敬嚴，肯定其兼具中央視野與地方熱情，呼籲支持者在黨內初選中全力相挺。2人齊聲表示，未來將以「國會爭取、地方落實」為目標，攜手打造讓鄉親有感的服務團隊。

