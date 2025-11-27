廖國棟再遭重判！SOGO案後又爆索賄 最新判決7年6個月、犯罪所得全沒收

[FTNN新聞網]

記者蕭廷芬／綜合報導

前國民黨立委廖國棟繼在SOGO經營權收賄案中一審被判8年6個月；今（27）日又因涉及中國浪潮集團旗下「數字雲端」增資案收賄，再遭台北地院以不違背職務收賄罪判處7年6個月徒刑，並褫奪公權3年，犯罪所得50萬元也全數沒收。這起案件源於數字雲端於2018年向經濟部投審會申請增資，廖被控在審查過程中施壓官員，協助業者順利通過審定。

前國民黨立委廖國棟。（圖／臉書）

法院指出，業者透過中間人孔祥科進行遊說。2018年增資案因涉及非開放營業項目而遭投審會暫緩，數字雲端於2020年找上孔祥科簽下顧問契約，由他出面尋求立委協助。孔之後向廖國棟請託，廖再交由立委辦公室主任丁復華處理。丁在2020年5至7月期間召開協調會，要求投審會盡速通過審查，甚至請經濟部工業局協助業者調整營運方向。檢方調查發現，孔祥科共交付70萬元給丁，其中20萬由丁留用，其餘再轉交給廖國棟。

台北地院今天除判廖國棟7年6個月外，丁復華也因不違背職務收賄罪被判1年4個月、褫奪公權2年，犯罪所得20萬元沒收；孔祥科則因行賄罪被判4個月、褫奪公權1年，緩刑2年，並須支付公庫10萬元。此案仍可上訴。至於廖國棟較早的SOGO收賄案，檢調認定他與丁復華藉協調會與質詢替特定業者施壓，分別收賄620萬元與180萬元，目前仍在上訴審理中。

