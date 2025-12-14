中部中心 ／張家維南投報導

民俗專家廖大乙日前因為預測鳳凰颱風若在台灣上空消失，恐為不祥之兆的言論，遭到一名女網友嘲諷，神棍又出來騙，讓看到留言的廖大乙非常生氣，查出這名女網友人就在南投，循線找到該名女網友直球對決，要求她公開道歉，否則將要提告。









廖大乙被罵「神棍」怒了 登門找女網友直球對決

民俗專家廖大乙 不滿遭到女網友留言罵他神棍又來騙 直接衝到宮廟找女網友討公道。（圖／翻攝畫面）





民俗專家廖大乙氣噗噗，拿著準備好的資料，衝到南投某宮廟，找到了在網路留言罵他的女網友，女網友倒茶想要和緩一下氣氛，但嘴上又說要告就去告，廖大乙在場越聽是越不高興

廣告 廣告









廖大乙被罵「神棍」怒了 登門找女網友直球對決

廖大乙還要宮廟的民眾替他評評理 認為他跟網友友根本不認識 對方竟然亂留言 要她公開道歉。（圖／翻攝畫面）









廖大乙說，自己在11月預測鳳凰颱風消失在台灣上空，恐為不祥之兆，但該名女網友這句留言，又出來騙的神棍，讓廖大乙決定找出女網友，直球對決，也請宮廟在場的民眾評評理。廖大乙說，對方在網路上隨便留言已經影響到他，也請對方舉證他到底騙了誰，或在一個禮拜內公開道歉，否則將要提告捍衛自身權益，但根據了解該名女網友將在城隍爺面前懺悔，並向廖大乙公開道歉，讓事件落幕。





原文出處：廖大乙被罵「神棍」怒了 登門找女網友直球對決

更多民視新聞報導

「全台最凶虎爺」3度被偷！竊賊全厄運纏身…離奇事跡曝

廖大乙被譏神棍不忍了 直衝酸民家對質結局曝！

旅伴遊日餐餐吃連鎖店…網抱怨反遭酸：你才雷！

