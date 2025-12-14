廖大乙被譏神棍不忍了 直衝酸民家對質結局曝！

生活中心／王靖慈報導

「鳳凰」颱風於今（2025）年11月份生成，成為當月第5個颱風，是28年來11月份颱風數量的最高紀錄。民俗專家廖大乙日前因預測鳳凰颱風為一個不祥之兆，且認為後續可能會有更大的天災發生，在當時遭一位網友嘲是「神棍」，讓他相當氣憤。近日親自循線找到留言的網友，要求對方一週內道歉或提出他「行騙」的具體證據，隨後也在網上掀起討論。





李姓女子在相關新聞報導底下留言，寫下：「又出來騙的神棍」。（圖／翻攝自「遊學太子爺代言人廖大乙」臉書）

廖大乙於當時指出，「鳳凰」颱風在台灣上空消散，代表鳳凰「胎死腹中」。並進一步提到，由於台南古稱「鳳凰城」，同時也是現任總統賴清德的政治發源地，種種跡象顯示這是一個不祥的預兆，預言後續恐有更大的天災出現，言論瞬間引發網友們熱議。而其中一名李姓女子在相關報導下留言表示：「又出來騙的神棍」，讓廖大乙認為名譽受損，經過將近1個月的追查，發現對方曾擔任過南投某間宮廟的委員，因此決定帶著截圖證據親自登門理論。

圖片註解廖大乙直接帶著留言截圖，親自找到對方討說法。（圖／翻攝自「遊學太子爺代言人廖大乙」臉書）

根據《ET新聞雲》指出，雖然李小姐過程中倒了茶水給廖大乙，也有一度表示「歹勢啦！」道歉，但她也有突然冒出「你要告就去告啊」，兩人在對質的同時，旁邊圍觀的民眾也打圓場說：「是誤會啦」。廖大乙也在臉書表示，「信仰是習性，談錢非宗教，全力追緝網路留言」，限期對方一週內道歉或舉證，否則將提告，後續李女表現出悔意，有計畫在城隍爺前向廖大乙懺悔並正式道歉。

網友為廖大乙直球做法點讚。（圖／翻攝自「遊學太子爺代言人廖大乙」臉書）

消息一出後，廖大乙評論區不少網友都支持他捍衛權益，為廖大乙直球做法點讚，還有網友表示：「認同廖大師的理念談錢非宗教，為這理念廖大師辛苦了，出錢出力，如果認識廖大師的人就知道，但他本人真是大忙人，為事業，為理念，為遊王，為眾生丫」、「為理念遊走各地宣揚，出錢出力不遺餘力，在地方對該女子行事做為無中生有出言不遜太失厚道，廖大師我們肯定你的行事做為！讚！」、「就說談錢非宗教，又那來的（神棍）」。



原文出處：廖大乙預測颱風被批「又出來騙」氣炸找原PO！酸民突見本尊嚇傻喊「歹勢」

