記者吳崑榆、蘇意凡／南投報導

上個月鳳凰颱風來，民俗專家廖大乙曾公開表示鳳凰颱風胎死腹中，恐怕會是不祥之兆，女留言嗆聲「是神棍又在騙」，讓廖大乙氣到找出對方，對方一開始頻道歉，後來又嗆聲要告就告。

李姓女子到廖大乙影片下留言。

民俗專家廖大乙：「我騙誰？你說啊，這是不是你寫的，我騙誰？你看這樣對嗎？」

李姓女子：「對不起啦，對不起啦。」

民俗專家廖大乙：「我們兩個不認識，你寫這樣有意思嗎？」

李姓女子：「抱歉抱歉。」

民俗專家廖大乙氣噗噗，直奔廟裡直球對決，對方看見本尊現身臉瞬間綠了。

廣告 廣告

李姓女子：「要告你去告。」

廖大乙追到宮廟開槓，女網友反擊「要告去告」。

女子一開始頻頻道歉，後來似乎惱羞成怒，面對廖大乙直言要提告，竟沒在怕，而廖大乙這麼生氣，是因為這件事…

民俗專家廖大乙：「你看，又出來騙的神棍，我神棍，我騙誰了，我要問她啊。」

大大A3紙上，將網友留言印出來，原來是因為女子的這句話，讓廖大乙氣不過。

民俗專家廖大乙：「這她寫的啦，『又出來騙的神棍』，不是，我騙誰？你要說啊。」

上個月鳳凰颱風襲台時，廖大乙曾公開表示，鳳凰颱風胎死腹中，恐怕會是不祥之兆，此話一出，在網路掀起討論，一名李姓女子跑到貼文底下留言怒嗆「神棍又在騙」，廖大乙一查竟發現，對方過去曾擔任宮廟委員。

廖大乙曾公開表示，鳳凰颱風胎死腹中，女子前去留言，這才引起糾紛。

民俗專家廖大乙：「這是不是妳。」

李姓女子：「啊怎麼樣？」

民俗專家廖大乙：「妳罵我啊，妳罵我說我是神棍出來騙，我要告妳啦。」

廖大乙直接衝到宮廟找她對峙，主張兩人互不相識，對方說法沒有依據涉及誹謗罪，喊話要提告。

民俗專家廖大乙：「第一點，我給她一個禮拜的時間，她要合理給我一個交代，她已經造成我（的）傷害，看她要怎麼給我一個公道，我限她一個禮拜。」

宮廟主委：「那是她自己的行為，自己寫自己弄的，跟我們沒關係，一點關係都沒有，現在她要自己去處理啦。」

對此廟方切割關係，表示李小姐已卸任，屬於個人行為，與廟方無關。事實上，這並不是廖大乙第一次開槓酸民，過去就曾因為網友留言不雅字眼，一次對上百名網友提告，如今因為神棍言論，捍衛自身權益，再掀風波。

更多三立新聞網報導

醫深夜狂飆165超速遭罰1萬2！法院認定「緊急避難」結局逆轉了

CEO證實台灣有Costco要搬家！可能是「這門市」

進入地震危險期！日本氣象廳示警「7地區」恐爆規模7.5以上

共艦喊「中國台灣」！無線電中遭5字狠嗆 軍事迷讚爆

