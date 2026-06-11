廖婉汝、謝政達入監委名單 國民黨：之前已知情、尊重黨團自主

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

副總統蕭美琴今（11）日公布第七屆監察委員共29位被提名人選。監察院長被提名人為獨派醫師陳永興，副院長被提名人為現任監委王榮璋。其餘被提名人赫見兩位藍營前立委廖婉汝與新北市前副市長謝政達，引發各界關注。據了解，新北市長侯友宜事前已知謝政達獲提名，但並非由他推薦。國民黨發言人江怡臻也證實，黨中央之前就已知道謝、廖入列，是否通過尊重黨團自主。

獲總統府提名監委的謝政達，是侯友宜2024總統大選中的重要幕僚。（圖／資料照片，競辦提供）

國民黨文傳會主委、目前請辭待命中的尹乃菁日前曾表示，主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，不推薦監委人選。因此今日提名名單公布後，謝、廖入列也引發黨內人士關注。

廣告 廣告

國民黨發言人江怡臻表示，國民黨中央之前就已經知道謝政達和廖婉汝會名列監委提名名單。其中謝政達早前就已向國民黨報備，不過廖婉汝則沒有事先告知。

針對同意權行使，江怡臻強調，未來立院將行使監委同意權，國民黨將尊重立院黨團自主。國民黨團書記長林沛祥則補充，後續仍需回到黨團大會充分討論，並與黨中央進行完整溝通與協調，俟凝聚共識後再對外說明。

曾與謝政達在新北市府共事的藍委吳宗憲表示，被提名人是哪一黨不是重點，重點在這個人到底有沒有心為國家做事，監委是否有肩膀與勇氣實話實說、而非遇到政治案件就轉彎。

更多中天新聞網報導

獲提監察院長！ 陳永興自砸飯碗：樂見廢監院送國會

不陪綠營演戲！蕭美琴公布29監委 認了在野0推薦

新監委名單！獨派陳永興掌監院 謝政達、廖婉汝入列