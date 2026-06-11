廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨稱「事先知情」：尊重黨團自主

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國民黨文傳會主委尹乃菁先前強調，國民黨主張維持監察院制度，但反對目前人事運作方式，因此不會隨總統賴清德的提名節奏推薦人選。（資料照片／姜永年攝）

第7屆監委提名名單今（11日）公布，其中赫見前國民黨立委廖婉汝、新北市長侯友宜前副手謝政達。對此，國民黨中央表明事前就已知情，後續會尊重立院黨團自主。

第7屆監委被提名名單包含，陳永興為院長、王榮璋為副院長。其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳及張烽益。

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國民黨文傳會主委尹乃菁先前強調，國民黨主張維持監察院制度，但反對目前人事運作方式，因此不會隨總統賴清德的提名節奏推薦人選，並呼籲相關制度應進一步檢討改革。

如今在監委提名名單中，出現廖婉汝、謝政達等藍營人士，引發關注。對此，國民黨表示，黨中央之前就已經知道謝政達副市長和廖婉汝委員，會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。



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