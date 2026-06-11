廖婉汝、謝政達獲提名監委 綠委讚釋出善意
[NOWNEWS今日新聞] 總統府今（11）日公布第7屆29位監委提名名單，院長被提名人為獨派醫師陳永興，監委被提名人包含新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝等2位藍營人士。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄直言，廖婉汝是一位非常棒的政治人物，總統府釋出善意，但不曉得在野黨是否會埋單。
對於監委提名名單，黨團書記長范雲表示，他認識的陳永興，一直都是超越黨派、為人民服務，不管是過去民主運動時期，或民進黨執政時，陳永興都給予監督、批判，是超越黨派的好選擇，「從我認識的陳永興醫師，非常符合這項重要工作」。
針對該份名單也納入謝政達、廖婉汝，是否對在野黨釋出善意？莊瑞雄說，不同黨派當然是釋出善意，但在野黨是否埋單就不曉得；他說，他不認識謝政達，無從評論，但廖婉汝是好人、是一名大姐頭，他過去也曾跟廖競選過，是一位非常棒的政治人物。
莊瑞雄也期盼能實質做審查，他認為這次提名兼顧到不同黨派，立法院若要反對要有理由，期待這次監察院人事權的同意，能考量個人社會聲望、能力和社會評價，若是優秀人選，大家共同支持。
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