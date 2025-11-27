廖學廣證實參選花蓮縣長 主打生態轉型、以無黨籍迎戰

前汐止鎮長、前立委廖學廣在花蓮市區利用電子看板，宣示參選花蓮縣長。（王志偉攝）

前立委廖學廣證實，已啟動投入花蓮縣長選舉的前置作業。他表示，團隊已在縣內布設電子看板，陸續釋放參選訊息，作為選情試水溫，希望讓6成以上縣民意知道他的參選動機，強調未來將以無黨籍身分參選，目前選戰策略仍在整合，「時機一到會向鄉親報告。」

已淡出政壇多年，廖學廣將重心放在生態與原住民產業。他說，這幾年花蓮屢遭災害衝擊，讓他重新思考地方發展方向。他指出，花東縱谷兩側有大量檳榔林與休耕地，長期被視為問題地帶，但若改以生態角度看待，反而具備轉型契機。

他主張導入咖啡產業，不必全面砍除檳榔，也能形成具景觀價值的「咖啡園廊帶」，檳榔木更可成為原住民建築的特色素材，「那些土地不是廢棄，而是被誤會很久的地方資產。」

廖學廣長期投入蝴蝶保育，自認對花東生態脈絡相當熟悉，認為從瑞穗以南屬熱帶氣候，非常適合蝶類棲息，有個「蝴蝶王國」構想，包括打造蝴蝶咖啡庭園、平地蝴蝶森林等景觀帶，結合原住民文化與在地農產，形塑觀光亮點。

廖學廣認為近年花蓮充斥負能量，屢傳天災人禍，近期光復災情，廖學廣坦言未第一時間進災區，是為避免被誤會作秀。他說，光復馬太鞍溪等流域長期淤積，已影響安全與土地利用。他認為可將砂石回用地方公共建設素材，其中「花東快速公路」不僅攸關花蓮長遠發展，砂石若就近取材，也可降低成本，改善易淹水地區。

廖學廣早期投入黨外運動，曾任議員、汐止鎮長、立委，是政壇老將。廖說，花蓮縣長選戰規畫仍在內部研擬，相關團隊陸續成形，先利用電子看板等宣傳方式，至少要讓6成以上選民知道他參選動機，接著會宣布團隊與競選主軸等，他說，無黨派無顏色，才能讓花蓮大轉變。

