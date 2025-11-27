廖學廣選花蓮縣長 打生態牌

前立委廖學廣在花蓮市區電子看板宣布參選花蓮縣長，他27日表示，讓6成縣民知道參選動機後就會向花蓮鄉親報告。（王志偉攝）

30年前在台北縣汐止鎮長任內被歹徒闖入住家綁架、關狗籠警告的前立委廖學廣，近日在花蓮市區電子看板刊登參選花蓮縣長訊息。他27日向本報證實參選之事說，要讓6成縣民知道參選動機後就會正式向花蓮鄉親報告，這幾年花蓮充斥負能量，無黨無派才能做出大轉變。對於廖參選，藍綠都表示尊重。

廖學廣早期投入黨外運動，曾任北縣議員、鎮長、立委，「花蓮港、避風港，新縣長廖學廣」的字樣看板近日出現在花蓮市區，多數民眾雖不認識他，但成為話題。

廖學廣淡出政壇多年，將重心放在生態與原住民產業，他昨說，近年花蓮屢遭災害衝擊，讓他重新思考地方發展方向，花東縱谷兩側有大量檳榔林與休耕地，長期被視為問題地帶，若改以生態角度看待，反而具備轉型契機。

廖主張導入咖啡產業，不必全面砍除檳榔樹，也能形成具景觀價值的「咖啡園廊帶」。此外，他長期投入蝴蝶保育，認為瑞穗以南屬熱帶氣候，非常適合蝶類棲息，在縱谷帶能打造「蝴蝶王國」願景，形塑觀光亮點。

廖學廣也談到光復洪災，馬太鞍溪等流域長期淤積影響安全與土地利用，他認為除應加速興建「花東快速公路」，也可將砂石回收當成地方公共建設素材，就近取材能降低成本、改善易淹水地區。

對於廖學廣擬選縣長，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，有心為地方服務都是好事；民進黨主委嚴献宗說，廖為早年民進黨前輩，現已非黨員，尊重其參選意願。