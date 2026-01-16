廖學智接掌台電台南區營業處

台電台南區處新卸任處長交接印信，監交人黃銘宏專總（中）、新任處長廖學智（右）、卸任處長黃明舜（左）。（台電提供）

記者王勗∕台南報導

台電台南區營業處十六日辦理新、卸任處長交接典禮，由台電總黃銘宏監交。新任處長由原北北區營業處副處長廖學智接任，原台南區營業處長黃明舜調任鳳山區營業處處長，廖學智自黃明舜手中接過印信，正式交棒。

本次交接典禮，南市府財稅局長李建賢、台灣區電氣工程工業同業公會理事長張麗在、中華電信台南營運處總經理蔡旻宏、台灣自來水公司第六區管理處副處長王年鑫等均到場見證。財稅局長李建賢特別感謝感謝處長黃明舜三年多來為大台南穩定供電的付出，丹娜絲颱風期間，亦有賴處長黃明舜不眠不休、全力調度人力搶修復電，守住民眾用電權益。期盼新任處長廖學智持續與市府攜手，讓台南邁向更明亮的未來。

黃銘宏指出，黃明舜任內帶領團隊穩定供電，並推動多項重要績效工作，表現獲得市府與市民高度肯定，繼任處長廖學智資歷完整，過去也曾於台南區處服務、與市府合作基礎扎實，相信能迅速接軌合作，守護台南民生。