廖宜琨導入科技執法 終結三峽學勤路、大雅路機車亂象

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

近期新北市三峽區學勤路、大雅路人行道機車違規行駛頻繁，造成行人通行安全疑慮。新北市議員廖宜琨接獲鄉親反映後高度重視，並於昨（15）日邀集市府相關單位前往現場會勘。廖宜琨強調，行人安全不容妥協，必須透過制度面加強管理減少違規，還給在地居民一條安心通行的人行空間。

經會勘決議，學勤路與大雅路將導入科技執法設備，預計於2月5日前完成裝設及測試。廖宜琨指出，透過制度面加強管理是「還路於民」的關鍵，這項改善特別感謝市府相關單位的積極配合，以及柑園里里長詹志昌共同反映在地問題。服務團隊將攜手里長與相關單位，持續為社區安全環境努力。

廖宜琨提醒，請民眾不要因一時方便而忽略安全，守護他人也是在保護自己。服務團隊會持續追蹤科技執法的測試與裝設進度，確保管理措施確實落實。他強調，行人環境的優化是長期工作，未來會嚴格監督各項配套，確保科技執法能發揮預期成效，大幅減少人行道違規情形。

目前改善工程已進入測試籌備階段，廖宜琨承諾將站在第一線監督進度，確保2月5日前完成目標。他重申，守護行人環境需要公權力與市民共同配合，服務團隊會持續督促市府落實行政效率，讓學勤路與大雅路的人行環境更趨完善，提供鄉親更安全的居住與生活空間。

照片來源：新北市議員廖宜琨臉書翻攝

