廖宜琨爭取新北山佳河濱戲水輪動場 高灘處允諾納入規劃

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市山佳河濱公園是許多在地家庭休閒運動的首選，為了讓園區休憩機能更趨完善，市議員廖宜琨積極向水利局高灘處爭取增設戲水空間、共融遊具與輪動場等設施。廖宜琨觀察指出，目前大漢溪沿岸自三峽、鶯歌至樹林路段，尚缺乏深受孩童喜愛的戲水場域，導致家長多需攜孩童擠往新北美術館的小型玩水區，明顯供不應求。對此，高灘處承諾將戲水與輪動場等構想納入計畫設計，優化地方休憩環境。

廖宜琨表示，園區內原有的搖晃盤主要僅適合幼兒使用，功能較單一，建議應規劃真正適合各年齡層孩子的戲水空間，讓在地家庭能就近享受親水樂趣。此外，他也主張引入具備「雞蛋糕烤盤造型」的共融旋轉盤，透過特色遊具吸引不同成長階段的孩子共同互動，強化遊戲空間的共融性。

針對園區空間配置，廖宜琨提出具運動教育意義的建議，主張將原本規劃為幼兒交通安全平面練習區的方案，進一步發展為「輪動場」。廖宜琨認為，這能讓孩子從小培養平衡感與體能，並能銜接三鶯樹、北大地區的極限輪動場，將休閒運動發展為地區特色，甚至成為培養專業競賽人才與國際賽事選手的搖籃。

高灘處針對需求說明，有關戲水設施部分，考量山佳河濱公園遊戲場區之整體配置及空間規劃，局處已納入計畫並辦理相關設計作業。至於特色遊具「共融旋轉盤」增設部分，高灘處表示將針對其適用年齡層、安全性及後續維管等面向進行整體評估後，納入設計參考。

針對多功能練習廣場的設計方向，高灘處進一步說明，原規劃目的在於提供民眾及孩童在租借自行車後，能有熟悉操作及建立交通安全觀念之空間。

對於廖宜琨的輪動場建議，高灘處表示將納入本案規劃目標及整體設計方向，確保場域既能提升騎乘安全性，也能享受暢遊河濱的樂趣。高灘處將持續整合地方需求，致力打造更具吸引力的全齡休憩空間。

照片來源：新北市議員廖宜琨臉書翻攝

