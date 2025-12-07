廖宜琨「配合款」助鶯歌義消 充實值勤裝備保障基層安全

248251207a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為實際行動支持第一線的消防英雄，新北市議員廖宜琨近日透過「配合款」，協助新北市義替消防隊鶯歌義消防宣分隊，成功充實了基層防災宣導與執勤所需的各項裝備，確保這群城市守護者能夠獲得堅實的後盾保障。

廖宜琨指出，這次添購的設備均是基層同仁最迫切所需。其中，消防服裝設備及雨衣鞋，能直接提升同仁在惡劣天氣或夜間執勤時的防護力與能見度；而手提式擴音機及移動螢幕式擴音機，則大幅強化了防宣隊在社區進行防災宣導和緊急狀況支援時的溝通效率與範圍，有效提升了整體防災的即時性。

廖宜琨特別感謝防宣隊隊長林碧麗的領導，以及所有義消兄弟姊妹的無私奉獻。他強調，這群志願者長期以來犧牲私人時間，將心力投入社區宣導、防災教育與支援勤務，不論是烈日下的活動，或是風雨中的支援，始終無怨無悔。這種用實際行動守護家園的精神，正是義消防宣「盡責盡業、全力奉獻」的最佳體現。

廖宜琨承諾，未來他會持續在議會擔任這些第一線英雄的最堅實後盾。他深知裝備與資源的充足，是打造城市安全韌性的基礎。他將持續積極爭取更多資源，讓所有消防同仁都能無後顧之憂地執勤，為鶯歌乃至整個新北，共同建設一個更安心、更具韌性的安全家園。他也再次向所有守護城市安全的英雄們致敬。

照片來源：新北市議員廖宜琨臉書翻攝

