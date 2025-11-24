廖家儀挺過兩次手術 再跳國標舞「秀手術疤痕」：是我努力的印記

廖家儀重回她熱愛的國標舞舞台。（圖／民視）

女星廖家儀昨（23日）身穿豔紅戰袍，在舞台上華麗轉身，展現驚人的「滿血復活」姿態。其實她歷經過兩次重大手術，2019年十字韌帶斷裂、去年又因椎間盤突出動刀，都是對舞者身體的重創，讓她演藝工作及熱愛的舞蹈都一度停擺，通過努力復健，才重返舞台。

廖家儀在鏡頭前勇敢揭開舞衣下方的手術疤痕，並驕傲表示：「我本來想遮起來，但後來覺得，這是我努力跳回來的印記，我很驕傲。」她僅用一週就完成這支高難度國標舞的排練。她希望以自身經歷鼓勵所有正在與病痛奮戰的人：「受傷沒關係，只要復健，我們就能再次站起來。」

廣告 廣告

此次回歸舞台對廖家儀而言更具深度意義，這是她的指導老師、愛舞舞團林文藝與陳文華兩位退役選手的告別晚會。廖家儀透露，自己是兩位老師第一位被帶出國比賽的台灣師生選手，當年一起征戰國際舞壇殿堂英國黑池（Blackpool）的記憶至今鮮明。

因為這段深厚師生情，她受邀擔任告別晚會的開舞嘉賓，再次以國標舞女王之姿登台，象徵重現昔日在黑池比賽的風采。她感性表示：「能在老師人生最重要的舞台上再次起舞，對我意義重大。」

廖家儀監製的新片《空姐復仇記》，目前進入後製階段，期待在賀歲檔期呈現。她表示：「後製比想像中更辛苦，但我們都咬著牙拚，只希望觀眾看到成品時會覺得值得。」另外，她女兒目前是台灣壁球 U17 排名第一，近期持續征戰國際賽事。她只要能抽身，便會全程陪伴，從訓練到比賽都站在女兒身旁。她也希望藉此推廣壁球運動：「希望台灣有更多人一起打壁球，一起組隊替台灣在國際舞台上發光。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡

TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義