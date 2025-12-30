廖家儀擔任製片揪「舞友」客串 東京影后跪到膝蓋流血

廖家儀（右起）感謝好友李維維、何妤玟客串演出《空姐復仇記》。（民視提供）

朱岩蘭執導勵志電影《空姐復仇記》，29日舉辦殺青宴。廖家儀首度擔任製片，坦言過程充滿挑戰，除了要掌控預算，最感動的就是獲得好朋友們的全力相挺。她在現場特別介紹驚喜客串的好姐妹何妤玟、李維維，笑稱三人有奇妙的共通點：「我發現妤玟跟維維還有我，除了年紀差不多，還有一個共通點，就是我們私下都是非常喜歡跳舞的人。」

東京影后劉倩妏跨刀助陣。她在殺青宴現場開心展示剛剛拿到的CPR 證書，展現劇組要求的專業訓練。不過，拍攝過程也讓她吃足苦頭，劉倩妏回憶，一場在機艙內需要長時間跪地的戲碼，讓她受傷不輕：「因為我們穿的絲襪都很薄，那一場戲跪到膝蓋都流血了。」一旁的資深演員王自強也補充，當時看到劉倩妏跪到流血仍堅持完成拍攝，展現了專業演員的拼勁，令全劇組印象深刻。

廖家儀（左起）擔任電影《空姐復仇記》製片，與導演朱岩蘭以及喜翔合照。（民視提供）

《空姐復仇記》殺青，王自強（左起）、劉倩妏、朱岩蘭、廖家儀、何妤玟、張啓樂。（民視提供）

導演朱岩蘭曾以《老娘就要這麼活》、《一起一起》橫掃國內外 19 座大獎，這次新作《空姐復仇記》同樣聚焦女性生命書寫。故事描述一名遭到不當解雇的空服員「若蘭」，如何在人生低潮中透過自我修復展開「溫柔復仇」。朱岩蘭表示，這部作品是許多台灣女性與勞工的縮影，希望能透過大銀幕傳遞正向能量。

