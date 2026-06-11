娛樂中心/洪雨汝報導

115年臺北市青年盃壁球錦標賽日前於臺大體育館圓滿落幕，兩天共進行211場賽事，吸引119人次參賽，其中青少年選手達50人，展現臺北市推廣壁球運動的成果。本屆賽事最大亮點之一，莫過於藝人廖家儀帶著兒女陳若晞、陳宇曦、陳昊曦參賽，三人皆有亮眼表現，成功摘下二個冠軍、亞軍。同時，臺北市體育總會壁球協會也特別頒發顧問證書給廖家儀，肯定她長期投入壁球推廣工作。

身兼臺北市體育總會壁球協會、中華民國壁球協會及全國大專院校體育總會顧問的廖家儀表示，原本只是希望孩子培養運動習慣，沒想到全家因此愛上壁球。她認為，壁球不僅訓練體能，更能培養孩子面對挑戰與挫折的能力。

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廖家儀斜槓體育推手！兒女青年盃雙奪獎 獲頒壁球協會顧問證書力挺奧運夢



談到孩子的表現，廖家儀透露，13歲女兒陳若晞今年已入選世界青年壁球代表隊，將代表台灣參加國際賽事；小兒子陳昊曦日前則在拆線後第三天堅持出賽，最終奪下冠軍，讓她十分感動。



廖家儀斜槓體育推手！兒女青年盃雙奪獎 獲頒壁球協會顧問證書力挺奧運夢

廖家儀女兒（右）奪牌，現場驚呼聲連連。廖家儀表示，透過運動培養出的自信與韌性，將成為孩子一生最珍貴的資產，尤其她表示看到孩子們為了名次的高低生氣或開心，她說每個人都不喜歡輸，但她很開心看到孩子們在每一次的挫敗中再重新燃起挑戰，甚至學會整理情緒，這是她覺得讓孩子學習運動的最大成就。



廖家儀也提到，壁球已正式列入2028洛杉磯奧運競賽項目，而台灣青少年選手近年在亞洲賽事表現亮眼，未來發展值得期待。今年8月台灣也將首度舉辦亞洲青少年公開賽，廖家儀希望透過更多賽事與資源投入，吸引更多年輕人接觸壁球，讓台灣選手有機會站上更大的國際舞台，讓世界看見臺灣。從藝人到體育推廣者，廖家儀持續以實際行動支持基層運動發展，也期待讓更多人看見台灣年輕選手的努力與夢想。

廖家儀斜槓體育推手！兒女青年盃雙奪獎 獲頒壁球協會顧問證書力挺奧運夢

廖家儀私下也保持運動的習慣。











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