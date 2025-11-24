廖家儀滿血回歸！昔因2大型手術工作停擺 掀舞衣曬傷疤：是努力的印記

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

有「國標舞女王」稱號的8點檔女星廖家儀，昨（23）日身穿豔紅戰袍，在舞台上華麗轉身，展現驚人滿血復活姿態。這場表演不僅是視覺盛宴，更是一段歷經兩次重大手術後的復健傳奇。

廖家儀跟老師林文藝老師的合照。（圖／民視提供）

其實廖家儀2019年因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，去年又因椎間盤突出進行第2次大型手術，對於舞者來說都是極具殺傷力的重創，也讓她的演藝與舞蹈工作一度全面停擺，甚至讓粉絲擔心她可能無法再回到舞台。

而廖家儀昨（23）晚不僅恢復亮眼表演，更在鏡頭前勇敢揭開舞衣下方的手術疤痕，並驕傲地說：「我本來想遮起來，但後來覺得，這是我努力跳回來的印記，我很驕傲。」她認為，這些疤痕不是挫敗，而是她戰勝傷病後的勳章，也希望以自身經歷鼓勵所有正在與病痛奮戰的人，「受傷沒關係，只要復健，我們就能再次站起來。」此次回歸舞台對廖家儀而言也具深度意義，因為這是她的指導老師、愛舞舞團林文藝與陳文華兩位退役選手的告別晚會。她感性表示，「能在老師人生最重要的舞台上再次起舞，對我意義重大。」

除舞台回歸，廖家儀另一個全力以赴的戰場，是她監製的新片《空姐復仇記》，電影目前進入後製階段，她表示，後製比想像中更辛苦，「但我們都咬著牙拼，只希望觀眾看到成品時會覺得值得。」至於第三條戰線是她最引以為傲的家庭角色。廖家儀的女兒目前是台灣壁球U17 排名第一，近期持續征戰國際賽事。她只要能抽身，便會全程陪伴，從訓練到比賽都站在女兒身旁，「希望台灣有更多人一起打壁球，一起組隊替台灣在國際舞台上發光。」





