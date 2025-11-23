廖家儀華麗回歸 歷經兩次重大手術.曝留傷疤仍展現自信

生活中心／陳佳侖 、陳奎宏 台北報導

熱愛跳國標舞的八點檔女星廖家儀，先前因為十字韌帶受傷，以及椎間盤嚴重突出，進行兩次重大手術，演藝事業也暫時停擺，今天晚上廖家儀身穿大紅色舞衣，華麗回歸，大跳國標舞蹈，成為全場最美嬌點，她也毫不避諱揭開自己身上的傷疤，希望藉此鼓勵病友，只要努力復健，就能重新找回自信。

主持人：「掌聲歡，迎廖家儀小姐。」

曼妙優雅舞姿，展現自信光芒，八點檔女星廖家儀一出場，瞬間成為全場矚目焦點。

廣告 廣告





廖家儀華麗回歸！ 歷經兩次重大手術.曝這處留傷疤仍展現自信

廖家儀開刀後華麗回歸國標舞台。（圖／民視新聞）





女星 廖家儀：「大家好我是廖家儀好久不見，你看我又穿上國標服了，其實真的很開心啦，因為我自己以為呢，我已經不能再跳舞了，前一陣子就2019的時候，滑雪把十字韌帶給弄斷了。」

華麗回歸國標舞台，因為廖家儀先是在2019年與家人到日本滑雪，誤入高難度雪場，十字韌帶受傷，住院開刀，也暫時告別她最愛的國標舞蹈，就當傷勢逐漸康復，廖家儀卻又在去年10月，檢查發現椎間盤嚴重突出，再度住院開刀。





廖家儀華麗回歸！ 歷經兩次重大手術.曝這處留傷疤仍展現自信

廖家儀開刀後華麗回歸國標舞台。（圖／民視新聞）





女星 廖家儀：「用了一個禮拜的時間把舞排好，然後今天做了開場的表演，那希望呢，可以繼續我的舞蹈之路，如果你也喜歡舞蹈的話，希望你們也可以跟著我一起，趕快動起來，受傷沒關係，我們只要復健，就可以再次站起來，其實我今天的舞衣，當時我在穿的時候，我有考慮說，要不要把（疤痕）它遮起來，後來我覺得，其實我滿驕傲的，因為我可以跳回來。」

毫不避諱揭開自己身上的傷疤，因為廖家儀希望，用自己的力量，像正在歷經相同病痛的病友證明，只要不要放棄，有一天還是可以找回屬於自己的光。

原文出處：廖家儀華麗回歸！ 歷經兩次重大手術.曝這處留傷疤仍展現自信

更多民視新聞報導

子瑜帶TWICE回家了 台語告白粉絲：我很想你

TWICE子瑜爸沒做這件事 5萬人面前被定延點名

汪小菲升格3孩爸？開直播「脫口1稱呼」疑說溜嘴

