廖家儀首任製片揪「大齡舞友」合作曝共通點 東京影后為戲CPR驚爆膝蓋全是血

廖家儀首任電影製片，找來好友何妤玟（左）客串，與好友李維維（中）3人都有一個共通點。民視提供

由朱岩蘭執導的勵志國片《空姐復仇記》，昨（29）日於台北盛大舉辦殺青宴，正式揭開這部春季大作的神祕面紗。現場星光熠熠，除了主演李維維、劉倩妏、陳尚澤、王自強等人齊聚，首度跨足幕後擔任製片的廖家儀更驚喜找來好姊妹何妤玟客串。電影目前進入後期特效階段，並正式定檔於2026年2月底春天上映，展現出強大的女性生命力。

東京影后專業拼勁嚇壞劇組 絲襪太薄跪到流血受傷

曾獲東京影后肯定的劉倩妏，在片中展現極致專業，殺青宴上她開心展示剛入手的CPR證書，透露開拍前接受了嚴格訓練。然而拍攝過程卻隱藏著鮮為人知的辛酸，她回憶一場在機艙內需要長時間跪地的戲碼，因空服員絲襪材質極薄，保護力不足，導致她雙膝當場跪到流血受傷。

廣告 廣告

一旁的資深演員王自強也深受感動，透露當時劉倩妏即便受傷仍堅持完成拍攝，專業態度讓全劇組肅然起敬。這份不認輸的拼勁，正與片中主角在困境中自我修復的精神不謀而合。

《空姐復仇記》殺青，演員左起王自強、劉倩妏、導演朱岩蘭、製片廖家儀、何妤玟、張啓樂等人出席。民視提供

廖家儀首扛製片大旗 「三位大齡舞友」何妤玟、李維維驚喜合體

首度挑戰製片重任的廖家儀，感嘆掌控預算與製作細節確實充滿挑戰，但最令她感動的是好友們的義氣相挺。她特別介紹前來驚喜客串的好姊妹何妤玟，並笑稱兩人和李維維私下有奇妙的共同點，「我發現妤玟跟維維還有我，除了年紀差不多，還有一個共通點，就是我們私下都是非常喜歡跳舞的人！」廖家儀感性表示，能在自己的處女作中與好姊妹同台，是極為珍貴的經歷。

導演朱岩蘭與朱延平、製片廖家儀合影。民視提供

橫掃19座金獎名導操刀 聚焦職場不公與女性溫柔復仇

導演朱岩蘭過去曾以《老娘就要這麼活》《一起一起》等作橫掃海內外19座大獎，此次新作《空姐復仇記》再度聚焦女性生命故事。劇情描述空服員「若蘭」遭到公司不當解雇後，如何走出低潮並展開一場「溫柔復仇」。朱岩蘭直言，這部作品是許多台灣女性與勞工的縮影，希望能透過電影將正向能量傳遞給每一位在困境中努力的人。



回到原文

更多鏡報報導

目睹親母當小妾悲慘一生！向華強認年少風流 發毒誓「打死都不娶老三」

林俊傑官宣戀情早藏密碼！網友遺憾當年高空告白田馥甄 認七七長相激似「莞莞類卿」

曹西平猝逝／為何「財產全留給他」？乾兒子Jeremy真實身分曝光 掲「父子情」洋蔥