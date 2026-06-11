廖家儀3小孩「全能教育」！13歲愛女入選壁球國手代表台灣出賽
廖家儀日前帶著3位兒女陳若晞、陳宇曦、陳昊曦，參加115年臺北市青年盃壁球錦標賽，3人皆有亮眼表現，成功摘下2冠軍、亞軍。廖家儀透露，13歲女兒陳若晞今年已入選世界青年壁球代表隊，將代表台灣參加國際賽事；12歲小兒子陳昊曦4月底到墾丁玩水時，在游泳池撞破頭，縫了5針，拆線後第3天堅持出賽，最終奪下冠軍，讓她十分感動。
身兼臺北市體育總會壁球協會、中華民國壁球協會及全國大專院校體育總會顧問的廖家儀表示，原本只是希望孩子培養運動習慣，沒想到全家因此愛上壁球。她認為，壁球不僅訓練體能，更能培養孩子面對挑戰與挫折的能力。
廖家儀表示，透過運動培養出的自信與韌性，將成為孩子一生最珍貴的資產，尤其她表示看到孩子們為了名次的高低生氣或開心，她說每個人都不喜歡輸，但她很開心看到孩子們在每一次的挫敗中再重新燃起挑戰，甚至學會整理情緒，這是她覺得讓孩子學習運動的最大成就。
廖家儀也提到，壁球已正式列入2028洛杉磯奧運競賽項目，而台灣青少年選手近年在亞洲賽事表現亮眼，未來發展值得期待。今年8月台灣也將首度舉辦亞洲青少年公開賽，廖家儀希望透過更多賽事與資源投入，吸引更多年輕人接觸壁球，讓台灣選手有機會站上更大的國際舞台。
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