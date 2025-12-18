廖峻中風仍臥病在床！兒子拍下「一畫面」 哭了：46年見過最感人一幕

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人廖峻近年健康狀況備受關注，先前歷經第三次中風後，已全面暫停工作，4月時候因為腦溢血引發中風，現在已經出院並由兒子錦德（廖錦德）照顧，並鬧出一連串的風波，錦德今（18）日發文貼出廖峻的身影，表示「這是46年來我見過最感人的一幕⋯」

畫面中有一雙手緊握父親的手，廖錦德在一旁記錄下來，並感性寫下：「這是46年來我見過最感人的一幕。」短短一句話，道盡父子之間的深厚情感。貼文曝光後，引發不少網友關心與祝福，也讓外界再次聚焦廖峻近來的身體狀況與家庭互動。

廖峻兒子拍下與爸爸相處互動的一幕。（圖／翻攝自臉書）

對此網友紛紛留言「這是46年來我見過最感人的一幕⋯」、「祝廖爸早日康復」、「峻爸爸早日康復～」、「祝福早日康復」、「祝早日康復，平安」、「希望峻哥趕快康復」。

