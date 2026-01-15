廖峻中風懊悔！吃力叮嚀女兒「不要被騙」讓她淚崩：風雨後彩虹會出現

記者趙浩雲／台北報導

廖峻。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人廖峻日前中風出院後持續進行復健，健康狀況備受外界關心。女兒廖苓菱近日透過社群平台分享父親近況，透露廖峻雖然行動與說話仍較吃力，但精神狀態相當堅強，也不忘以過來人身分叮嚀女兒「不要被騙」，字句間流露滿滿父愛，讓網友看了相當動容。

廖苓菱表示，爸爸在二度中風後，對自己的復健成果感到相當驕傲，「人老雄心在，不能認輸，氣勢一定要有！」她形容廖峻依舊保持不服輸的性格，也笑說「薑果然老的辣」。某天廖峻還關心起女兒的感情狀況，緩慢又吃力地問：「妳有男朋友了嗎？」接著又叮嚀她：「不要被騙，要小心！」讓廖苓菱當場紅了眼眶。

她回應爸爸說自己知道、也會更謹慎，並坦言父女倆其實都太善良、太容易相信別人。廖峻聽完後只是點點頭，眼神中流露出對自己的懊悔與對女兒的不捨，讓廖苓菱忍不住感嘆，從爸爸眼中看見滿滿的心疼。

廖峻女兒發文分享爸爸現況。（圖／翻攝自臉書）

事實上，廖峻先前家人曾指控其女密友楊小姐疑似拿走財產，雙方對簿公堂，也讓廖家一度捲入風波。如今廖苓菱以貼文方式分享父親的真實心境，似乎也透露出廖峻對過往經歷仍耿耿於懷，才會再三提醒女兒要小心提防。

廖苓菱在文末感性寫下：「人總說風雨後彩虹會出現，是真的嗎？」並以「一切會慢慢好起來」、「珍惜」、「努力開心著」等標籤為父親與自己打氣，也坦言夜晚特別容易感傷。貼文曝光後，不少網友湧入留言替廖峻加油，祝福他早日康復。

