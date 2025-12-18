廖峻中風狀態成謎！兒洩「病塌牽手照」喊：46年來最感人一幕

廖峻日前疑似有神祕女性友人前來探病，緊握著廖峻的手。（圖/FB@廖錦德）

現年73歲的資深藝人廖峻，今年4月再度因為腦溢血引發中風，目前已全面停工，並由兒子廖錦德照料，怎料這段期間卻衍生出各種風波，不斷鬧上媒體版面。今（18日）廖錦德PO出一張爸爸臥病在床的照片，讓人看了有些感動。

廖錦德今在社群曬出一張照片，只見一雙疑似女性的手，且手上還有玉鐲，緊緊握住躺在床上的廖峻。雖然廖錦德並未透漏身分，僅簡短回應：「這是46年來我見過最感人的一幕⋯」。

貼文曝光後，令眾多網友不捨留言，「祝福峻爸早日康復」、「加油！一切會好起來的」、「祝平安出院」，就連廖峻的秀場老搭檔澎澎也來留言，「加油！」並附上一張抱抱的貼圖，短短的兩個字，道盡兩人長年以來深厚的友情。

先前，澎澎也接受《中時新聞網》訪問時透露，經歷過三次中風的廖峻，目前身體大不如前，「現在講話氣不足、四肢力道減弱，但意識清楚、能自行進食，整體恢復算穩定。先前兩次中風造成右側不便，這回則影響左側手腳，復原還需要時間。」

她心疼表示，兩人從秀場時代合作半生，從未為工作鬧過不愉快，連後來直播拆夥也沒有爭執，這段深厚情誼才會讓廖峻激動難抑。回憶當天探視情況時，澎澎眼眶再次泛紅，「我坐在他旁邊，他一直哭，一直跟我講對不起。我也陪著掉眼淚，真的很難過。」透露廖峻身體內共植入12支支架，「一般人2、3支就很嚴重了，他10幾支，真的是撿回來的命。」

