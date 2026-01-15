廖峻中風疑吐懊悔心聲 叮嚀女兒「不要被騙」她淚崩：心疼我

廖峻仍在積極接受復健。(圖／中時資料照)

資深藝人廖峻去年4月再度中風，出院後住在家中由親人悉心照料，健康狀況備受外界關注，女兒廖苓菱近日透過社群分享父親廖峻近況，即便說起話來相當吃力，還是不忘提醒「不要被騙」，短短一句話，透露出滿滿父愛。

廖苓菱PO出父親廖峻過往舊照，其中還包括坐在輪椅上，被家人推出去散步的影片，眼見廖峻健康狀況還未完全恢復，讓不少網友感到擔憂，對此，她分享父親的復原狀況，「老爸當年二度中風後，復健成果很得意的笑，人老雄心在，不能認輸，氣勢一定要有，薑果然老的辣」，雖然沒有說得相當清楚，卻不難看出廖峻的狀況，一切都朝好的方向前進。

雖然廖峻仍臥病在床，還是不忘關心女兒近況，廖苓菱回想起廖峻詢問是否有男友之後，還沒有得到回應，就吃力表示：「不要被騙，要小心」，一句話道盡對女兒的關切。廖苓菱明白父親擔憂之處，緊接著回應：「因為我跟你一樣，都很善良，太相信人對吧」，只見廖峻僅點點頭回覆，讓廖苓菱不捨表示：「看得出來，他滿眼除了懊悔，自己也很心疼我」。

廖苓菱雖然抱著疑惑表示：「風雨後彩虹會出現，是真的嗎」，但文末不忘標註「一切會慢慢好起來」、「努力開心著」、「珍惜」等字眼，可見內心還是抱持著希望。

廖峻目前由家人悉心照料。（圖／中時資料照）

