廖峻兒呼籲爸爸朋友探病別不請自來 他嘆：我家不是菜市場

73歲資深演員廖峻今年4月傳出3度中風，先前又被報導去年底離婚及和楊姓女密友的金錢風波，如今廖峻的照顧權回到兒子廖錦德身上，今(16日)稍早，廖錦德在臉書限時動態發黑底文，呼籲爸爸的親友要探病可以，但不要不請自來，他家並非菜市場可以自由來去。

廖錦德稍早發文呼籲，希望關心他爸爸的朋友們可以互相尊重，「要探望請和我事先聯絡，表明身分，知道我家地址不代表，我們歡迎不請自來」，並指希望大家多點尊重，不要在沒經通知的情況下突然闖他家說要探望廖峻，會讓身為晚輩的他很為難。

本月9日，廖錦德也在臉書吐露心聲，說當天有位演藝圈前輩打來，希望廖錦德別誤會，幾個月前有媒體影射廖錦德不肖，那位前輩有替他澄清，報導標題聳動，但內容屬實，廖錦德說：「其實我都看在眼裡，感謝略知一二的你們沒有被風向帶走，沒事的」，並表示他也明白點閱率的重要，「風向帶得走的人對我們來說也不重要」。

而今年9月，廖錦德發黑底文說：「從四月開始，我的人生達到了一個前所未有的荒唐境界，多年前他曾說他不要我介入他的人生，他要過他的生活其實我很清楚他正在往火裡跳，可是我拉不動他」，承認知道廖峻早晚會出事，但爸爸不聽勸，兩人因為一個外人吵架，後來廖峻在外受傷，廖錦德說：「我得到他一句『兒子，對不起...』心裡很酸，他這次闖的禍那麼大實在不知道從何收拾」。

