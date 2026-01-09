廖峻邁向復健之路！兒子嘆「適當放手才好得了」 澎澎現身暖心鼓勵

記者趙浩雲／台北報導

廖峻。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人廖峻中風出院之後開始復健之路，兒子廖錦德近日透過臉書發文，分享多年陪伴父親復健的心路歷程，一段真摯文字感動不少網友。他貼出復健場所的裝置照，感性寫道：「多年前陪我爸復健時，就發現這些類似的裝置，仔細想想，生活中所有的行為，每一個都是復健的機會。」

廖峻兒子陪爸爸復健。（圖／翻攝自臉書）

廖錦德指出，陪伴中風患者復健，陪伴者的心態調整同樣重要，「要他們好，陪伴者必須調整，絕對不能樣樣都幫中風者做好，一起調整患者的心態，不能剝奪每一個復健的機會。」他也強調，適當放手並非冷漠，而是為了讓患者找回自信與能力，「陪伴者適當的放手，他們才好的起來。」

廣告 廣告

廖峻的多年好友澎澎也留言為廖錦德打氣。（圖／翻攝自臉書）

他更暖心寫下：「他們需要的不是攙扶，是安全至上的陪伴而已，每一句『你自己來』都是在復健，而非冷漠。」一字一句，道出長期照護者最深刻的體悟，也讓許多網友直呼看了鼻酸。

貼文曝光後，廖峻的多年好友澎澎也留言為廖錦德打氣：「辛苦你了，陪伴也是復健路上最好的治療。」簡短一句話，傳遞滿滿溫暖。

更多三立新聞網報導

沈玉琳罹癌暴瘦！吳宗憲、KID現身醫院探望 詹惟中曝好友最新病況

夢幻聯動！Fumi阿姨合體「最美檢察官」 她一見本人嗨翻了：哪位大美女

金鐘女星出事了！左眼受傷「眼球中有傷口」起床還流膿 緊急送醫求助

何如芸離婚3年崩潰大哭！再度重現「婚內失戀」情境 不忍曝悲傷心聲

