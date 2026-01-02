廖峻、田川洋行都中風！醫：降溫4天後最危險，早上「賴床」助保命 2藥材防二次中風
資深藝人廖峻今年第三度中風，而有「好萊塢最強反派」之稱的田川洋行日前也因中風病逝，享壽74歲。腦中風在台灣每42分鐘就奪走一條人命，更是全球人口死亡與失能主因。最近天氣降溫，是中風最危險季節，中醫師教「早上賴個床」是保命關鍵。
廖峻今年4月第三度中風，便未再公開露面，目前在家休養。昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視。澎澎透露，廖峻身體內共植入12支支架：「一般人2、3支就很嚴重了，他裝10幾支，真的是撿回來的命。」最近天冷，正是中風好發之際，民眾要注意預防。
秋冬賴床保命 3穴道緩和起床風險
台灣中醫美容醫學會理事長陳潮宗指出，由於天氣冷血管收縮快，若猛然驚醒起床，血壓會劇烈波動，容易引發中風，所以秋冬早上「賴床」其實是保命之道。他建議長輩以及有三高及心血管疾病的民眾，在起床前先在床上做「空中腳踏車」，活動手腳約兩三分鐘，讓身體暖和再起身。
看更多：冷氣團來襲急凍14度！醫警告「中風旺季」中西醫合治，32歲男腦出血奇蹟康復
陳潮宗也分享了三個幫助緩和起床動作的穴道：
中脘穴：位於肚臍上方約一個拳頭處。
足三里：位於膝蓋外側。
合谷穴：位於手部虎口處。
陳潮宗建議，早上醒來後，在床上躺著輕輕按壓這些穴道，有助於促進血液循環與腸胃功能，讓血液充分流到各個組織，有助於避免從床上起身時的「姿勢性低血壓」造成腦缺血。
《健康2.0》節目主持人鄭凱云也表示，秋冬早上起床的方式真的非常重要，《健康2.0》18年來講過好幾次：起床時要慢慢起床，床邊放一杯溫開水，坐起來後喝一口水，讓肢體動一動再下床，這是比較安全的。
氣溫轉涼後4天是關鍵 溫差逾10度小心血壓震盪超危險
新光醫院神經內科醫師劉子洋引用日本廣島縣內醫院的聯合統計指出，天氣轉涼後的4天內，腦中風發病機率都會大幅提高。這是因為當日夜溫差超過10度時，人體的自律神經為了調節體溫維持恆溫狀態，會大幅度地伸縮血管，導致血壓劇烈震盪。
除了老年人與代謝疾病患者外，平日生活壓力較大而使得自律神經失常的人，也相當容易在此時出現腦血管破裂或是堵塞的中風問題。因此在氣溫驟降後的這幾天內，務必特別注意保暖與血壓監測，千萬不可掉以輕心。
看更多：冬季防中風！7個生活小習慣遠離中風 快學救命關鍵3動作
牙周病菌恐入腦 增加中風與失智風險
除了血壓控制，劉子洋提醒，牙齒健康與大腦息息相關。研究發現，若長期忽視牙周病或蛀牙，口腔內的發炎物質可能經由血液循環蔓延至大腦血管，導致血管壁變脆弱。甚至有研究在大腦血栓中發現了與牙周病相同的細菌，顯示口腔衛生不佳不僅增加中風風險，還可能導致失智症。
3大生活警訊莫輕忽 平衡感變差速就醫
劉子洋醫師指出，除了老年人與代謝疾病患者，生活壓力大導致自律神經失常的人也是高危險群。若出現以下3種徵兆應提高警覺：
平衡感異常：走路不穩、視力模糊或視野變窄，可能是腦功能異常的前兆。
口腔問題：牙周病菌可能侵入血液，引起血管內壁發炎脆化。
晨起脫水：睡眠中流失水分會導致血液濃稠，起床後應先喝溫水，並避免動作過大，以免血壓飆升衝破血管。
黃金搶救期延長 中西醫聯手治中風
台北醫院神經外科主任丁賢偉表示，急性缺血性腦中風的黃金治療時間已延長至4.5小時，機械取栓術則可達24小時，越早治療復原效果越好。
紅花活血桃仁修復 中醫防二次中風有妙方
而在中醫方面，陳潮宗醫師指出，針對阻塞型中風或預防血栓，中醫常用紅花與桃仁這兩味藥材。紅花具有極佳的活血化瘀作用，能改善血液循環，特別是針對血管內或腦部的斑塊，有助於預防中風及二次中風。至於桃仁則擁有良好的組織修復功能，能防止受傷組織惡化，並具有抗氧化效果。
出血型中風中醫也有妙方來治，陳潮宗醫師說明，出血型中風會改用杜仲來修復受損血管壁並控制血脂肪，或用阿膠來養血補血。不過他特別提醒，若患者正在服用西藥抗凝血劑，使用紅花、桃仁等活血中藥前，務必先諮詢專業醫師，以免發生交互作用。
看更多：走不動、坐著就站不起來？外骨骼機器人來幫忙 保健據點可望社區化
◎ 諮詢專家／陳潮宗中醫師．劉子洋醫師．丁賢偉醫師
