廖建興中將榮調前辭行 陳其邁、康裕成致贈「高雄魂」感謝守護南台灣

▲八軍團換帥前夕，廖建興中將辭行，陳其邁感謝：你是高雄的強力後盾。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】陸軍第八軍團廖建興中將指揮官擬於調任全動署署長前，向市長陳其邁辭行。惟適逢總質詢期間，市長在議會備詢，因此安排於今（27）日至高雄市議會拜會陳市長與議長康裕成。為感謝廖中將任內為高雄付出，陳市長與康議長合贈具代表性的「高雄魂」T恤，期許他未來在新的崗位上，持續為國人安全奮鬥。

陸軍第八軍團長期與高雄市府合作防災救災，雙方建立良好互動；廖中將去年9月1日就任八軍團指揮官，短短一個月即面臨山陀兒颱風的嚴峻考驗，他全力動員八軍團官兵，並與市府雙方充分分享救災資源，有效降低高雄山區災害，讓市容得以迅速復原，因此今日於調任前至議會向陳市長辭行。

廖中將說，任職八軍團1年多期間，投入諸多心力協助救災，也感謝各界合作，讓各項災害降至最低，展現南部軍民互助的優良傳統。此外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流災害，八軍團憑藉豐富的救災經驗，立刻進行跨區馳援，及時投入大量兵力與各項機具進行災後復原，展現高效率的救災專業。

陳市長表示，面臨各項大型災害，八軍團憑藉豐富的救災經驗，並已建立各項配套措施，已是國軍部隊中的救災主力。

康議長強調，高雄是南台灣的政經中心，氣候環境挑戰多，期待未來新任八軍團指揮官劉暐欣中將，能將他在花蓮面對災害時的寶貴經驗帶來高雄，並持續強化戰力，成為市民最堅實的後盾。（圖╱高雄市議會提供）