廖建興主持後備軍人晉任表揚 肯定無私奉獻

記者王子昌／綜合報導

宜蘭縣後備指揮部「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」昨日在宜蘭縣運動公園體育館舉行，由全民防衛動員署署長廖建興中將主持，邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德等地方重要仕紳出席，一同分享晉任與受獎人員的喜悅。

典禮中，廖署長與後備指揮官俞中將、北區後備指揮官李少將等人，共同為晉任人員授階，並頒獎表揚年度各項績優、楷模、優秀輔導幹部及績優新文藝會員，肯定他們在過去一年無私奉獻，協力推動全民國防及後備動員工作的表現。

廖署長致詞時首先感謝宜蘭縣轄屬各鄉鎮輔導中心，在歷次地震、颱風等天災與各項演習時機，均能配合宜蘭縣後備指揮部，整合地方政府及民間資源，體現「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作的真諦，使災情降至最低，並迅速完成災後復原，同時感謝各後備軍人輔導中心協力教育召集工作，以及全民國防政策之推展，期盼後備大家庭在未來能夠繼續擔任國人堅強後盾的重要角色。

廖署長主持宜蘭後備軍人晉任表揚典禮，肯定無私貢獻。（後備指揮部提供）