廖德裕掌國研院海洋中心 拚打造國家級研究合作平台

（中央社記者趙敏雅台北3日電）中山大學海洋科學系特聘教授廖德裕今天接任國研院海洋中心主任，他表示，將持續推動前瞻海洋研究，深化跨領域、跨機構與跨世代的人才培育與合作機制，並打造國家級海洋研究合作平台，回應海洋永續與國家發展的長期目標。

國科會轄下國家實驗研究院，今天舉行台灣海洋科技研究中心主任交接典禮，由國立中山大學海洋科學系特聘教授廖德裕接任。

國研院院長蔡宏營透過新聞稿表示，感謝海洋中心前主任孟培傑過去辛勞付出，為海洋中心奠定穩固的研究基礎與發展方向，並期許廖德裕以其深厚的學術專業、完整的管理經驗，以及長期推動跨領域與跨機構整合的實績，強化海洋中心研究能量與整合效益，持續推動台灣海洋科技前瞻發展。

廣告 廣告

廖德裕強調，將在海洋中心的既有基礎上，持續推動前瞻海洋研究，將中心硬實力轉化為具體成果與研究影響力，同時將深化跨領域、跨機構與跨世代的人才培育與合作機制，推動符合國家海洋政策與社會需求的研究方向，並進一步打造學界信賴、同仁向心的國家級海洋研究合作平台。

國研院指出，廖德裕為台灣海洋大學水產養殖學系學士、清華大學生命科學系碩士、瑞典斯德哥爾摩大學動物系博士，曾任職美國自然歷史博物館，2012年返國任教於中山大學海洋科學系，曾任副研發長兼深耕辦公室執行長，參與校級研究發展策略規劃、重大計畫推動及跨院系資源整合，多次獲得中山大學優良導師、教學績優獎與研究績優獎。

此外，廖德裕也擔任東沙國際海洋研究站計畫主持人、中華民國魚類學會理事長、國際海洋研究會中華民國委員會委員、海委會專業諮詢委員、海委會海洋污染防治基金管理會委員。

國研院表示，廖德裕研究領域包括海洋魚類族群連通性與生物多樣性、魚類系統分類、獨流溪生態調查與保育、魚類食性研究及魚類環境DNA，並強化環境DNA資料庫建置，將相關成果應用於海洋生態保育、資源管理與長期監測。（編輯：楊蘭軒）1150203