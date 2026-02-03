廖德裕教授接任國研院海洋中心主任 打造國家級海洋研究平臺

由國研院蔡宏營院長(中)監交，海洋中心孟培傑前主任(左)將印信交給廖德裕主任。(國家實驗研究院提供)

國科會轄下之國家實驗研究院於今天(3日)舉行臺灣海洋科技研究中心主任交接典禮，由國立中山大學海洋科學院院長廖德裕特聘教授正式接任。國研院院長蔡宏營於典禮中感謝前主任孟培傑過去任內的辛勞與付出，為海洋中心奠定穩固的研究基礎與清楚的發展方向，並期許廖德裕主任憑藉其深厚的學術專業、完善的管理歷練，以及長期推動跨領域與跨機構整合的豐富實績，進一步強化海洋中心的研究能量與整合效益，持續推動臺灣海洋科技之前瞻發展。

廣告 廣告

海洋中心表示，廖德裕主任學歷完整，為臺灣海洋大學水產養殖學系學士、清華大學生命科學系碩士，並取得瑞典斯德哥爾摩大學動物系博士學位，曾任職於美國自然歷史博物館，並於2012年返國至中山大學海洋科學系任教。其間曾擔任副研發長兼深耕辦公室執行長，參與校級研究發展策略規劃、重大計畫推動及跨院系資源整合，具備豐富的行政與整合經驗。另曾擔任東沙國際海洋研究站計畫主持人，並現任中華民國魚類學會理事長、國際海洋研究會中華民國委員會委員，以及海洋委員會專業諮詢委員與海洋污染防治基金管理會委員等職務。

在研究方面，廖德裕主任長期投入海洋魚類族群連通性與生物多樣性、魚類系統分類、獨流溪生態調查與保育、魚類食性研究，以及魚類環境 DNA 等領域，並致力於強化環境 DNA 資料庫建置，將相關成果應用於海洋生態保育、資源管理與長期監測。其研究與教學表現深獲肯定，曾多次榮獲中山大學優良導師、教學績優獎及研究績優獎。

廖德裕主任表示，未來將在海洋中心既有的研究基礎上，持續推動前瞻海洋研究，並將中心的硬實力轉化為具體成果與實質研究影響力；同時也將深化跨領域、跨機構及跨世代的人才培育與合作機制，推動符合國家海洋政策與社會需求的研究方向，進一步打造一個學界信賴、同仁凝聚向心力的國家級海洋研究合作平臺，以回應海洋永續與國家發展的長期目標。