廖志坤文教基金會頒發獎助學金 苗縣長勉勵學子

財團法人廖志坤文教基金會每年頒發獎助學金，持續幫助頭份市、三灣及南庄鄉清寒學子，今年共有八十三位學生獲獎昨二十二日於建國國中舉辦清寒績優獎助學金頒獎典禮，苗栗縣長鍾東錦感謝多年來基金會默默陪伴許多清寒與弱勢的孩子，並鼓勵孩子們未來能進入理想的學校，期勉他們要有解決困難的能力。

聯合報廖志坤記者在一九九六年在前往南庄採訪途中，不幸因車禍離世；為了延續孩子生前關心教育、關心地方的心願，他的母親張秋子女士忍著喪子之痛，捐出二五0 萬元成立「廖志坤文教基金會」，用這份愛長久扶持中港溪地區的國、高中與大學生。

廣告 廣告

今年頭份、三灣及南庄共有八十三位學生獲獎，總金額約一二0萬元，其中包括：國中二十五位每位五千元，高中十九位、大學十三位每位一萬元；拔尖組與圓夢組共五位特別優秀的同學以及二十一位每月可領二千元關懷扶助金的同學（見圖）。

縣長鍾東錦以及地方各級民意代表出席頒獎典禮，縣長為學子加油打氣外並頒贈董事聘書，感謝基金會成員為苗栗學子付出的愛心與用心，會中也鼓勵學子面對困境也要勇敢向上。

縣長鍾東錦分享自己除了捐助一百萬元，並募資了五百萬元，總計六百萬元作為獎助學金，以拔尖、扶弱並進方式希望讓更多學生越來越努力，且苗栗縣有許多民間單位都會準備獎助學金幫助苗栗學子，廖志坤文教基金會更是長期投入，在各界的支持下讓孩子們在求學路上多了一份力量。

縣長鍾東錦表示，學生還是要以課業為重，參加社團培養才藝也很重要，至於會考成績則是要各校校長展現辦學及教學功力，校長責任重、事務繁多，但縣府會做為強力後盾，定會全力支持教育這一塊。縣長鍾東錦提到，針對竹南頭份的發展，目前想法是要讓工作機會提高，吸引好的廠商進駐，因此目前一直在盤點空閒的工業用地，未來大矽谷推動方案啟動後，創造更多就業機會，然而地方要改變、要發展，部分民眾會感到權利被損害，像是通學步道一案，因為學生上學只有一條路走到校門口，這條路的安全最重要，但因此可能會有店家權益受損，所以目前研擬將頭份、竹南、苗栗市的停車格收回縣府管理，另以停車卡等方式補償停車權益受損的民眾。縣長強調，不管做什麼事一定要一本初衷，必須秉持善良的心讓地方變得更好。