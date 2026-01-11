廖涵茵《光影拾韻》油畫創作展大墩揭幕 人氣爆棚展覽室首見第二現場

藝術家廖涵茵（右2）和先生紀宜仁（左2）以及台中市文化局副局長曾能汀（右1）、 文化部前政務次長林金田（左1）在畫作〈威尼斯暮色之穹〉前合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】《光影拾韻》廖涵茵油畫創作個展，今（11）日於台中市大墩文化中心盛大揭幕，藝術家廖涵茵展出的40件作品，涵蓋風景、靜物、花卉、動物等，題材多元，其中有34幅是2024及2025這兩年新作，與會嘉賓冠蓋雲集，包括醫界、司法界、教育界及文化界擠滿展場，連場外都站滿人，被譽為第六展覽室有史以來首見開闢第二現場。

展出藝術家廖涵茵在開幕式感性致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

策展人也是她的油畫老師方鎮洋在開幕式，對廖涵茵相夫教子且要帶孫子之餘，還能創作這麼多好作品，誇讚不已。他說，廖涵茵很聰明，教畫的過程才講一半，她就知道了，對於美學的概念及繪畫表現技法的學習，吸收很快，短短時間就能開油畫個展，實在很不簡單。

廖涵茵（右2）和好朋友在展場合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

廖涵茵繪畫啟蒙老師、水墨大師葛憲能致詞時也感動的說，廖涵茵是很有智慧的畫家，他踏入展場就能感受到作品散發滿滿的正能量，尤其一進門所見繪畫宏偉玉山的作品〈高處不勝寒，花亦盛〉，色彩豪放熱情，活力十足，呈現衆望所歸的恢宏氣勢；另一幅畫鯉魚大作〈水之韻〉，則是一副團結、祥和、健康的景象，都很有正能量，足見其家庭一定和樂興旺。

即將屆齡退休的台中市政府文化局副局長曾能汀感性的說，他上班到16日，廖涵茵是其任內參加的最後一場畫展開幕式，她身為忙碌企業家夫人，卻能將內心深處美的種子化作中西合璧、寫實也寫意的繪畫作品，並獲得眾人讚賞，相當難得。

廖涵茵和展出的油畫作品〈繁花似錦〉。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化部前政務次長林金田指出，廖涵茵幫助先生創業有成，利用有限的時間作畫，畫出美麗人生，並能入選法國藝術沙龍，登上國際展場，實在很不簡單。前國立公共資訊圖書館館長蘇忠則說，成功的女人，背後一定也有位成功的男人，他很欽佩長利奈米生物科技董事長紀宜仁忙於事業之餘，還能為太太廖涵茵營造優雅的生活美學環境，讓她很快在法國沙龍獲獎，值得大大恭喜。前台灣省政府顧問吳崑茂亦說，他一路看著廖涵茵走進繪畫世界，是他見過最認真創作的畫家，把藝術變得溫暖又能感動人心。

藝術家廖涵茵（中）和先生紀宜仁（左3）與貴賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

廖涵茵致謝詞時說，很感謝開啟她藝術之門的啟蒙老師葛憲能，可說一日為師終生為父；以及指導她油畫的方鎮洋老師，在技術上對她鼓勵很多，還有許許多多的好朋友來看她的畫展，讓她很感動。

廖涵茵最後不忘對她百般付出、讓她可以專心創作的先生說「老公，謝謝您！」她說，結婚快40年，老公平日忙於事業，經常回到家沒力氣多說話，即使不講話，「他懂我、我也懂他」彼此把感動放在心裡。

《光影拾韻》廖涵茵油畫創作個展開幕式與會嘉賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

廖涵茵曾舉辦多次個展，並赴中國大陸參與兩岸藝術家交流活動。這次是繼2022年葫蘆墩文化中心個展之後，又一次藝術人生重要大展，她以獨特的色彩運用與細膩筆觸，描繪光影間的情緒張力，引領觀者進入一段關於凝視、記憶與感知的心靈旅程，展現她在油畫創作方面嶄新的努力成果與願景。

廖涵茵這次《光影拾韻》個展創作題材，是把生活中常被忽略景物的光和影，以及看似平凡其實很美的瞬間，用彩筆畫下來，寫下生命中燦爛的記憶。

廖涵茵展出的油畫作品。（圖/記者廖妙茜拍攝）

廖涵茵認為，藝術之所以能觸動人心，在於即使文化和語言有所差異，一幅好的繪畫作品，依然可以獲得眾人共鳴，跟全世界同樣喜愛藝術的朋友心靈交流。 她期待透過展出的這些作品，與大家分享創作當下內心的感動，讓每一幅畫不只是她心血的結晶，也能與觀賞者產生心靈的對話及共鳴共振。

● 展覽資訊

展覽名稱：《光影拾韻》廖涵茵油畫創作個展

展覽日期：2026年1月10-28日

展覽地點：台中市大墩文化中心大墩藝廊（六）