廖添丁替天行道？輔大肄業男「診間揮砍名醫江漢聲」 現場濺血！檢方依殺人未遂聲押禁見
輔仁大學附設醫院昨（11日）下午爆發驚人攻擊事件！一名30歲曾姓男子在看診時竟突然掏出美工刀攻擊名醫江漢聲，現場醫護與保全人員衝上前壓制，場面一度混亂。曾男當場被警方逮捕並移送新北地檢署，經檢方複訊後依殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌向法院聲請羈押禁見。
名醫診間驚傳血案！患者突持美工刀攻擊
面對昨日診間內突如其來的持刀攻擊，江漢聲雖隨即奪門而出，然而仍遭受右手腕遭割傷、左腹擦傷，所幸意識清楚、無生命危險。警方獲報後迅速趕抵現場，將曾男逮捕，並查扣作案工具。
「輔大肄業男」臉書留言曝光犯案動機
據了解，曾男曾就讀輔仁大學，但後來肄業。警方透露，他曾多次參與陳抗與遊行活動，社群貼文中多次對江漢聲表達不滿。
在事發前，曾男還於臉書預告行動，寫下：「本人可能正在新莊為了抗議與以下的行動而製作警詢筆錄⋯」甚至自稱「廖添丁轉世」，聲稱替天行道。
曾男強調自己「無殺人主觀犯意」，並要求檢方重啟對江漢聲過去案件的非常上訴，語氣激烈表示：「若江漢聲等人無罪，本人又何罪之有？」引發外界震驚。
檢方重砲聲押禁見 輔大醫院：絕不寬貸
檢方訊後認為曾男涉《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌，且指其犯嫌重大、恐有勾串證人與再犯風險，已向法院聲請羈押禁見。
新北地檢署也嚴厲譴責「對任何醫療暴力行為，將嚴查速辦，絕不姑息。」輔大醫院則回應，強調院內已即時處理，江漢聲醫師狀況穩定無大礙，並表示：「將依法追究到底，保障醫護安全與就醫權益。」
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
