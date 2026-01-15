廖瓊枝、唐美雲見證接班人誕生！傳藝中心駐團演訓計畫結業 6位接班人現場飆技謝師

薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝(右1)以小生摺扇，期許吳妍菲(站者)未來散發剛柔並濟的小生氣質，並以老生髯口期許鄭力榮(右2)懷抱穩重堅守的精神。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心今(15)日舉辦「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第4屆結業授證暨謝師典禮。現場大師雲集，包括國寶級藝師廖瓊枝、邱火榮，以及當代傳奇劇場藝術總監吳興國、唐美雲歌仔戲團團長唐美雲等，共同見證6位習藝生歷經4年打磨後的成果。

唐美雲歌仔戲團團長唐美雲(右)贈「厚底(高靴)」給吳宜蓁，象徵文武並進。(記者董柏廷攝)

6名接班人展現了「前場演員與後場樂師」兼備的堅強實力。 薪傳歌仔戲劇團的小生吳妍菲與國內少見的粗角鄭力榮，以《吉人天相》互飆演技；唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁則突破過往戲路，挑戰高難度武生角色演出《沉香救母》；當代傳奇劇場武生李軒綸則以《蜈蚣嶺》展示俐落武功；臺北木偶劇團的林宸弘與劉士聞則現場共奏布袋戲後場組曲，呈現靈活的音樂功底。

當代傳奇劇場藝術總監吳興國(右)將「倒櫻盔」贈予李軒綸，期盼他日後承接京劇藝術。(記者董柏廷攝)

文化部表示，「駐團演訓計畫」自108年推動至今，已培育46名結業生，涵蓋歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇與說唱曲藝。 傳藝中心透過穩定的制度扶植，讓人才得以在專業劇團的呵護下探索適合自己的戲路。 文化部強調，傳統戲曲承載了台灣最深層的美學精神，為了找尋新觀眾，也同步推動兒童戲曲劇團扶植與計畫。

典禮現場氣氛溫馨動人，習藝生在導師帶領下進行謝師禮，文化部長李遠亦親自出席贈予結業證書，祝福這群少年接班人，在未來的藝術道路上持續發光發熱。

臺北木偶劇團由北管音樂「人間國寶」邱火榮(右)贈鼓棒袋予林宸弘(左)與劉士聞。(記者董柏廷攝)

