廖繼春逝世50週年 中央大學命名小行星表彰藝術成就

（中央社記者陳至中台北7日電）藝術家廖繼春今年逝世50週年，中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，於國立台灣美術館特展開幕式中頒贈，表彰廖繼春在台灣現代繪畫史上的崇高地位。

中央大學今天發布新聞稿指出，廖繼春是台灣現代美術先驅之一，是「赤陽會」與「台陽美術協會」的共同創辦人，曾獲中華民國畫學會金爵獎、中山文藝創作獎等殊榮。

今天在台灣美術館舉辦「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」特展開幕式中，中央大學主任秘書李宇翔致贈小行星銘版給廖繼春家屬代表廖和恩，期許大師的光輝在浩瀚星空永恆閃耀。

中央大學指出，廖繼春用畫筆為台灣風景抹上最迷人的色彩，畫作中和諧卻又充滿張力的色調，已成為台灣美術獨有的視覺記憶。

中央大學期盼透過「廖繼春小行星」的命名與頒贈，讓後世仰望星空時，能想起這名用色彩溫暖台灣的藝術導師，並象徵著科學與人文的跨界對話。

根據中央大學提供的資料，廖繼春小行星（編號663468）由中央大學鹿林天文台林啟生、美國馬里蘭大學葉泉志共同發現，大小約1.3公里。

這顆小行星運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一圈約需3.62年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.6億公里，最遠時（遠日點）為4.48億公里。

中央大學指出，廖繼春小行星在太空靜靜運行，如同廖繼春生前低調溫厚，卻能在藝術上發光發熱，持續在宇宙散發著獨特的光芒。

中央大學於2006年開始鹿林巡天計畫，至今發現800多顆小行星，並曾發現台灣史上的第一顆彗星。（編輯：黃世雅）1150207