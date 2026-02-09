廖翊鈞率光復各部落訪花蓮議會 盼縣府快重新檢討編列重建預算 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

年節將近，為了讓災後辛苦已久的夥伴走出戶外、轉換心情，花蓮縣議長張峻今（9）日表示，今日在光復鄉代表會主席廖翊鈞帶領下，光復鄉各部落頭目、村長及代表來到花蓮縣議會參訪交流，並由他及花蓮縣議員蔡依靜親自接待，張峻也希望藉由參訪交流的機會讓大家減輕重建以來的壓力。蔡依靜也說，災後重建之路雖漫長，但看見大家都好，就是踏實又溫暖的事，

花蓮議會指出，本次參訪由張峻、蔡依靜親自接待，議會秘書長與各單位主管也全程陪同，讓遠道而來的鄉親感受到滿滿的關心與溫暖，現場氣氛溫馨熱絡。

「真的辛苦大家了！」張峻表示，923洪災發生至今已超過4個月，這段時間不論是家園修復還是生活重建，對光復鄉各部落來說都非常不容易，大家心裡其實都承受著不小的壓力。他特別歡迎大家在年節前夕走出來，到議會走一走、看一看、透透氣，也希望大家能暫時放下重擔，感受社會的關心與支持。

蔡依靜也分享，看到各社區、各部落主席用心帶領頭目、村長與代表們一起來到議會，心裡非常感動。她指出，災後復原的路雖然漫長，但大家都正在一步一步往前走，能夠到外面看看、呼吸新鮮空氣，是一件讓人感到踏實又溫暖的事，她也衷心祝福大家平安、順心。

「期盼縣政府能盡快重新檢討並編列相關預算。」廖翊鈞則表示，非常感謝張峻及議會團隊的熱情接待。他強調，光復鄉的重建需要長期投入，也需要實際行動支持，讓災後重建工作持續推進。唯有大家團結在一起，彼此扶持，光復鄉才能真正走過災後的考驗。

