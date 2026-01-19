廖聰賢怨「每天都被罵」！事先藏開山刀 狠殺害父母

廖聰賢落網。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區雙親命案持續偵辦中，36歲啃老男子廖聰賢落網後向警方供稱，自己從小遭父母打罵、長期受到嚴格管教，心理壓力長期累積，「早就想殺死父母」，因此事先預謀犯案，買來開山刀藏放在家中，等待時機動手。

廖聰賢供述，案發當天因不滿母親長期僅給每月5,000元零用錢，有時甚至拒絕給付，雙方先爆發口角衝突；待父親從宮廟返家後，又因相同問題與父親爭執升高，情緒失控之下，才拿出預藏的開山刀，先殺父親、再殺母親。

不過，警方鑑識人員在命案現場進行採證時，發現死者血跡分布與廖嫌供述出現落差。鑑識結果顯示，母親的血跡較乾，父親的血跡則較為新鮮，研判母親可能先於父親死亡，與廖嫌「先殺父再弒母」的說法不符，實際行兇順序仍有疑點。

警方表示，將持續比對現場跡證、解剖結果與相關證詞，進一步釐清犯案過程與真實動機，並擴大調查是否涉及長期家庭衝突、金錢糾紛等因素，全案已依殺害直系血親等重罪方向偵辦，後續將移送地檢署深入追查。

