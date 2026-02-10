廖芝晏宣布不參選 綠營台中四選區將不用辦理初選

廖芝晏喊支持謝志忠。（摘自廖芝晏臉書）

本屆代表民進黨正國會參選台中第四選區（豐原、后里區）市議員落選的廖芝晏，原傳出有意再參選，但她今天在宣布不登記參選，並強調「沒有分票的本錢」，她希望讓民進黨留住后豐，並呼籲大家支持現任市議員謝志忠。

台中市議員第四選區現任共有4席，現任有國民黨陳本添、邱愛珊、張瀞分，還有綠營1席謝志忠，地方預估民進黨有2席空間，豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡萱，昨天和英系參選人到市黨部完成登記造勢，外界原認為廖芝晏應該也會登記參選，但她今天卻宣布不選。

廖芝晏今天在臉書發文說，2022年市議員選舉，自己在民進黨初選勝出、獲得正式提名，卻同時遭遇初選落敗者脫黨參選，地方派系推派二代參選，本土選票被有計畫的瓜分。那時候，有些人的目標早已不是勝選，而是「無論如何，都不能讓我當選」。結果大家都知道。在內外交迫下，她成最大的受害者，以600票的差距，成為落選頭。

廖芝晏說，這一次只會更嚴峻，藍白陣營透過地方派系與組織，進入多數村里，建立完整的訊息與動員系統；甚至，上屆參選的無黨籍，也早已滲透進民進黨內部。若再出現任何分票，后豐選區極可能連目前僅存的1席都被殲滅。民進黨可能連1席都沒有。經過長時間的思考與掙扎，決定這次議員選舉不登記參選。因為她參選更重要的，是讓民進黨留住后豐，僅存原有謝志忠1席。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，市黨部原先在台中市議員第四選區規畫提名2席，目前只有現任議員謝志忠及英系的蔡怡萱參選，該選區之後將不用辦理初選。

