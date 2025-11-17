廖芳潔主持《發神經追劇》自曝「小小敏感體質」 苦笑：我不要承認啦！

鏡新聞主播廖芳潔直播時意外透露有敏感體質。

鏡新聞主播廖芳潔在今（17日）主持鏡直播《發神經追劇》時，聊到近期對岸影視圈不斷傳出的「換器官」靈異傳聞，從功夫皇帝李連杰、歌手TANK，到中國武僧秋風、于朦朧、郭俊辰、吳凡等人時。當網友留言提到「卡到陰靈」時，廖芳潔突然大方坦承，自己其實「體質有點敏感」，甚至嚴重時會頭暈、想吐，不過她連忙撇清：「我不要！我不喜歡！我不想承認我有靈異體質！」

她分享，日前參加一位前輩家人的告別式，還沒出門就開始頭暈，一整天都像「被按下休眠鍵」般昏昏沉沉。她回想起過去採訪路過行天宮時，當天明明精神狀態絕佳，也吃了早餐，但突然一陣頭暈，而且暈到想吐，她趕緊衝進行天宮，用冷水潑臉讓自己緩解，不料「一潑完水就好了」，讓她瞬間覺得怪怪的。

廖芳潔主持的《發神經追劇》，累積不少粉絲跟著她一起追劇、討論。

事後廖芳潔上網查資料，才發現廟宇附近因為接近佛與神明，反而容易聚集許多「另一個世界的朋友」。若本身體質較敏感，就可能出現頭昏、反胃等狀況。她苦笑說：「我真的不想承認自己有靈異體質啦！」但也可能是因為這種微妙的體質，讓她對恐怖題材特別有興趣。

