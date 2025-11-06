廖苡喬憶已逝外公2度哭崩！ 瞻仰儀容告別
黃姵嘉、廖苡喬今（6日）出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》該劇講述人離世後，靈魂與在世親人的牽絆，廖苡喬今年1月外公因病95歲高壽離世，她說過去親人離世，總不敢瞻仰遺容，但去年10月接到這部戲，讀完本後她反而鼓起勇氣在告別式時，瞻仰遺容，與外公好好告別，她忍不直住淚崩，「我覺得我外公好像放下一切，立馬升天了。死亡這件事好像不是像我以前接觸那麼的可怕。」
廖苡喬跟外公的感情非常好，她形容外公是很酷的人，到了6、70歲還會開越野吉普車去比賽，或把5、6個孫子全塞進吉普車，一起去兜風，外公70歲了還到游泳池打掃工作，廖苡喬很佩服，「他一直到老了都會找事情做，很酷很瀟灑，我們不是很常見面，因為有距離沒住在一起，但他對我來說是很特別的長輩。」
廖苡喬與外公最後的相處記憶猶新，祖孫一起打麻將，不太會打牌的她竟大贏外公一把，外公還瞪大眼睛嚇壞；後來外公生病很長一段時間，直到離世。廖苡喬沒有夢過外公，「從來沒有夢過他們，他繼續往前走了，我會覺得是他沒有留戀，我才沒有夢到。」拍完這部戲也療癒失去外公的痛楚。
黃姵嘉前年也經歷父親過世，「明年3月就滿2年， 沉重跟抽離感到現在還是會湧上來。」她提到在爸爸離開後，後面接到的幾個角色都跟死亡有連結，戲裡也都剛好是爸爸離開，「也是命運的安排，讓我在面對這些角色失去和離開，可以宣洩這些情緒。」
演完這部戲再回頭看喪父歷程，黃姵嘉很有感，「第一次讀到這個故事，我就好喜歡靈魂中繼站的概念，雖然不知道人死亡後會去到哪裡，相信有靈魂中繼站，他們可以繼續看著我們，如果你知道他們還沒消失、還存在，一想到這個還是滿釋懷、寬慰。」
戲裡飾演早餐店老闆的東明相，飾演早餐店老闆，女兒陳亮彤意外過世，她的靈魂放不下爸爸，每天都到早餐店徘徊、幫忙點餐，戲裡有陰陽眼的東明相還要假裝看不到女兒，非常揪心。戲外他也能感受到不乾淨的東西，之前在醫院 拍電影，裡頭並不乾淨，他頻起雞皮疙瘩，拍完戲後馬上去隔壁土地公拜拜求平安。《可以不要再想念我了》11月9日，每周日晚間10點，公視播出，並於公視+同步上架。
