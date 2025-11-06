廖苡喬憶95歲過世外公淚崩 瞻仰遺容送最後一程：感覺被愛著

【緯來新聞網】公視人生劇展《可以不要再想念我了》6日舉辦媒體茶敘，製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉聯袂出席。飾演已逝妻子憶潔的廖苡喬，面臨演員生涯最大挑戰，談到2個月前剛過世的外公，她也忍不住淚灑記者會現場，坦言過去親友去世、她都不敢瞻仰遺容，擔心對方已經不會是記憶中的模樣，但拍完該劇後，終於鼓起勇氣瞻仰遺容，送外公最後一程。

廖苡喬提到外公忍不住淚灑記者會。（圖／陳明中攝）

廣告 廣告

廖苡喬與邱志宇在片中呈現了微妙的夫妻關係，兩人開拍前一起烤肉、看電影，甚至住進拍攝場景，邱志宇說「到正式拍攝時，角色架構已經穩固，很多情緒都是真實流露。」；廖苡喬認為，邱志宇本人帶有某種「脆弱感」，這特質剛好符合角色，也激發她想照顧人的保護欲與母性。她說「憶潔的戲份雖然不到30場，但其中17場是一句台詞都沒有的。」一場夫妻離別戲，廖苡喬要說出台詞「可以不要再想念我了」，再與丈夫吻別。廖苡喬形容「我就是看著他，想著我要給他做一個最美最美的夢。」

《可以不要再想念我了》廖苡喬（左起）、邱志宇、黃姵嘉。（圖／陳明中攝）

廖苡喬在開拍前兩個月經歷外公去世和工作困境，她體悟到「悲傷與困境不見得是壞事，重點在如何去面對和處理。」面對媒體時她透露外公生病有一段時間，接獲過世訊息時廖苡喬在工作中，「還是覺得很突然」。與外公感情很好的她，帶著淚笑說自己「生病時還約外公打麻將，新手運自摸還贏他」。外公最後以95歲高壽離世，她目睹遺容「感覺彷彿外公還在，有種被他愛著跟祝福的感覺」，但又覺得好像一道光般立刻升天」。也提到「死亡不像我過去接收到的離別這麼地可怕」。廖苡喬透過演出洗滌生命，她地說「感謝自己沒有放棄，有勇氣接下這個難演的角色，從中學習成長。」



邱志宇也曾走不出外公過世的陰影，他說「有一陣子只要聽到某些話，或看到和外公相仿長輩，就很容易觸景生情」，自己後來學會不壓抑情緒，用寫歌或繪畫保留與外公記憶，也說「允許自己懷念、悲傷，讓它成為你的一部分，繼續往前走。」

《可以不要再想念我了》記者會，新銳影像創作者周鈺玫、製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉聯袂出席。（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

三立年終發出逾1.5億 尾牙羅志祥、玖壹壹熱唱

F4合體消息頻傳！陳美鳳超期待 曝乾兒子言承旭火紅程度