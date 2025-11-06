廖苡喬淚憶95歲外公離世 黃姵嘉靠靈魂中繼站慟別至親

廖苡喬（左起）、陳亮彤、高伊玲出席《可以不要再想念我了》記者會。黃于珊攝



公視人生劇展《可以不要再想念我了》今（11╱6）舉辦記者會，製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉分享這部從靈魂角度探索「思念」與「放手」的創作點滴，廖苡喬談到95歲外公1月離世不禁淚崩，坦言：「拍這個戲對我來說也算是一個療癒過程。」

廖苡喬坦言過去對於親人去世都不敢瞻仰遺容，「我總會覺得自己會沒有辦法接受，我好像看了那個，我就覺得最後看到他的樣子就不是他生前活蹦亂跳的樣子」。

劇中，廖苡喬飾演已逝妻子「憶潔」，雖戲份不到30場，其中17場是1句台詞都沒有，她透露導演要求必須在「非常有限的對白中，每次出現都必須安靜而飽滿地演出不同情緒起伏」，她坦言曾揣摩「憶潔」心情寫了日記，「在經歷到我外公去世後，我就有去看我外公最後的樣子，我會覺得他好像就是很輕鬆地放下心中一切立馬升天的感覺，他就直接變成一道光，我突然覺得死亡這件事好像不像我以前接觸到離別那麼的可怕，我可以感覺到在他離開之後我也是被他愛著、祝福的感覺」。

廖苡喬（前排左二）談到外公淚崩。黃于珊攝

而邱志宇也曾走不出外公過世的陰影，「我外公是因為失智加上蜂窩性組織炎，大概3、5年就過世了，我從小住鄉下，會跟外公一起種田，我那時候因為工作比較少回去，當知道他失智也覺得沒有什麼，也沒有特別關心，殊不知中間過程很快，他就離開了，我有一直夢到外公，可是我知道是夢，所以我不能講話、不能講出來，如果我講了可能什麼都沒有了」。

黃姵嘉父親去年3月初離世，她感嘆：「因為我蠻小就經歷我外婆過世，後來爺爺、奶奶、外公相繼離開，其實父母親（過世）還是跟外公、外婆有蠻大的差異，我覺得那種沉重跟抽離感到現在都還是有。」

去年黃姵嘉接到劇本，她說：「其實我第1次讀到這個故事時我就好喜歡靈魂中繼站概念，雖然不知道人死後會去到哪裡，想到其實他們沒有消失，一想到這個就會覺得蠻釋懷的。我覺得蠻妙的，剛好爸爸離開後我後面接到的角色都跟死亡有連結，這好像也是命運的安排，好像更幫助我宣洩掉這些情緒。」《可以不要再想念我了》11月9日起每周日晚間10點在公視頻道播出。

