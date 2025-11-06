廖苡喬終於有勇氣「瞻仰遺容」 淚崩外公逝世：我還是被愛著

廖苡喬談到95歲外公離世，鼓起勇氣「瞻仰遺容」。（林奕如攝）

廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉6日出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》媒體茶敘，該劇講述死亡與告別，廖苡喬去年10月接到劇本，今年1月面臨95歲外公去世，她回憶外公的好，一度忍不住情緒落淚，「死亡這件事，其實好像不是像我以前所接觸那樣的可怕，外公離開之後我還是被愛著。」

廖苡喬回憶外公是很酷、瀟灑的人，在她心目中是一個很特別長輩，「外公60歲時還可以參加越野吉普車比賽，開吉普車載孫子、孫女出門，到了70多歲還去泳池打工。」她也在外公離世前，一起打了外公很喜歡的麻將，自己新手運很好自摸，讓外公瞪大眼驚訝，「還好能跟他相處找一點事情做，沒有那麼大遺憾。」她也說，沒有夢到外公，但相信沒有夢到表示親人沒有遺憾，「外公告別式時我有瞻仰遺容，感覺外公很輕鬆放下一切立馬升天。」

廖苡喬在劇中飾演已逝妻子憶潔，徘徊在人間放不下老公（邱志宇飾），看到老公遇單親媽媽（黃姵嘉飾）有了新生活，廖苡喬笑說：「我在裡面是旁觀者，看他們一家三口，最後還促成他們，自己很像徵信社去調查母子。」她講到關鍵字「徵信社」，正好切合范姜彥豐找徵信社抓包粿王不倫的時事，她完全沒有看新聞不知悉，最後被解釋八卦吃驚到摀上嘴巴。

公視人生劇展《可以不要再想念我了》媒體茶敘。（林奕如攝）

黃姵嘉去年3月父親去世，她坦言，那種沉重跟抽離感，偶爾還是會湧上來，「我喜歡靈魂中繼站概念，你不知道人死後去哪裡，其實沒有消失他們還存在，一想到這個滿釋懷。」她也表示，命運安排滿妙的，爸爸在去年離開後，她接到角色都跟死亡有連結，甚至兩部戲都是爸爸離開，拍戲幫助宣洩情緒，謝謝一切的發生。

她這次劇中飾演單親媽，和7歲半的童星陳垚安對戲多，她讚「兒子」是第一次演戲，真的好有天分，聽得懂大人在說什麼，而且給指令還不夠，他要清楚為何去做，演戲最重要動機。她雖然沒有當媽，不過覺得母性是天生的，讀本時就自然變熟。

黃佩嘉歷經分手邱昊奇情傷後，目前依舊單身，被問有人追嗎？她說：「就是沒有，要有人追來不簡單，目前都沒有，都不適合。」她交往最看重對方「穩定」，包括經濟、自身狀態，不會排斥圈內、圈外人，「就看緣分來」。廖苡喬之前則表示，有不錯的相處對象，現在進度是「再見」，笑說當時還沒成功在一起，也不知道為何要講出來。

陳亮彤（亮亮）從5歲就出道，現在18歲就讀高三，在《多情城市》演過廖苡喬的女兒，這次又合作，廖苡喬讚她女大18變，陳亮彤表示，她很堅定志向，未來朝演員發展，「這條路能體驗不一樣人生，像這部戲我可以演一個靈魂，體驗小花的人生。」被問有沒有禁愛令？她笑說沒有。進演藝圈父母都很支持，母親告誡她「保持自己初心」，廖苡喬則是提醒「好好做人就好」。

東明相飾演有陰陽眼的早餐店老闆，為早逝的女兒傷心，但又要假裝不存在，他實際上是敏感體質，可以感覺出來，「以前拍過一部電影，去到醫院並不乾淨，他們不會去主動講，進去才知道，拍完之後去土地公廟拜一下，沒有發生什麼事。」公視人生劇展《可以不要再想念我了》11月9日起晚間10點公視播出。

